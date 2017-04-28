Быстрое и доступное оформление медицинской справки по форме 086/у

Медицинская справка по форме 086/у для поступления на учебу. Недостатки и преимущества оформления документа в поликлинике и в частном медицинском центре. Прохождение необходимых обследований и получение заключений специалистов.





Информация, заносимая в медицинскую справку по форме 086/у. Необходимые обследования и специалисты. Прохождение процедуры оформления справки в частном медцентре и поликлинике по месту жительства. Срок действия справки.





Для поступления в любой вуз и техникум абитуриентам необходима справка по форме 086/у. Это профессионально-консультативное заключение о пригодности к обучению, выдаваемое на полгода. При неиспользовании справки на протяжении 6 месяцев необходимо снова её оформить. Предоставляется информация об имеющихся и перенесенных заболеваниях, прививках, вносятся данные лабораторных исследований и флюорографии. На сайте http://kids.smclinic-spb.ru/uslugi/meditsinskie-spravki-rebenku/spravka-po-forme-086-u можно подробнее узнать о необходимых обследованиях.





Получить универсальный документ 086/у можно как в поликлинике по месту жительства, так и в частном медцентре.





Оформление справки в поликлинике





Традиционный поход за заключением медкомиссии по форме 086/у в ближайшую поликлинику превращается в многодневное изнурительное путешествие. Уже проходившие все необходимые манипуляции абитуриенты отмечают неоправданно большие затраты сил и времени. По самому оптимистичному прогнозу придется 2 дня потратить на очереди, а чаще процесс оформления документа затягивается до 10 дней.





Все это происходит в то время, когда абитуриент должен заниматься совсем другими вопросами, ведь поступление в вуз или техникум — важнейший шаг в жизни, на котором нужно максимально сконцентрироваться.





Более комфортным решением, к которому прибегает все больше людей, является получение заключения в частном медцентре.





Оформление справки в медицинском центре





При выборе оформления справки частным образом возникает риск попасть в руки мошенников. На рынке услуга продажи справок по форме 086/у представлена очень широко. Категорически не рекомендуется покупать справку без необходимых обследований, ведь своевременное выявление заболеваний и определение противопоказаний — залог сохранения здоровья. Возникает и риск получить подделку.





В частных медицинских учреждениях даже с прохождением всех необходимых обследований и процедур оформление справки для поступления на учебу займет совсем немного времени. Можно записаться на любое время, в комфортных условиях пройти манипуляции:





• УЗИ брюшной полости, малого таза, сердца, щитовидной железы;

• сдать анализы и быстро получить результаты;

• флюорографию;

• ЭКГ.





На основании данных осмотров специалистов и лабораторно-инструментальных исследований терапевт или педиатр составляет общее заключение.





Выбрав надежный медицинский центр с собственной лабораторией, современными методами и инструментами для диагностики, абитуриент по доступной цене и с минимальными временными затратами получит результат в самые сжатые сроки.





28.04.2017