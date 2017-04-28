Вниманию водителей

Движение транспорта по площади Кирова в Петрозаводске запретят на два месяца

В связи с майскими и летними праздникам в карельской столице ограничат проезд по нескольким улицам.





Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время общегородских мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, и различных спортивных состязаний, мэрия решила изменить движение в центре Петрозаводска.





С 8 часов 27 апреля до 8 часов 3 июля закроют проезд машин по площади Кирова. Также мэрия решила запретить движение всех видов транспортных средств, кроме общего пользования по пл.Ленина, по ул.Фридриха Энгельса от пр.Ленина до ул.Гоголя, по ул.Гоголя от ул.Фридриха Энгельса до ул.Герцена, по ул.Правды от пл.Кирова до ул.Казарменской, по ул.Куйбышева от ул.Германа Титова до пл.Кирова с 10.00 до 13.00 1 мая 2017 года.





С 10 до 15 часов 1 мая проезд закроют и по пр.Карла Маркса от пл.Кирова до пл.Ленина, с 10: 30 до 12:30 8 мая по ул.Фридриха Энгельса на участке от ул.Гоголя до пл.Ленина, по ул.Гоголя на участке от ул.Герцена до ул.Фридриха Энгельса.





С 9 до 23:00 9 мая машины не смогут ездить по пр.Карла Маркса на участке от ул.Пушкинской до ул.Кирова, по ул.Куйбышева на участке от ул.Германа Титова до пл.Кирова, по ул.Правды на участке от пл.Кирова до ул.Казарменской, а с 9 до 14:30 в этот день - по пл. Ленина, по пр.Карла Маркса на участке от ул.Кирова до пл.Ленина, по ул.Фридриха Энгельса на участке от ул.Гоголя до пр.Ленина, по ул.Гоголя на участке от ул.Герцена до ул.Фридриха Энгельса. Кроме того, проезд 9 мая перекроют по ул.Луначарского на участке от наб.Гюллинга до ул.Пушкинской, по ул.Пушкинской на участке от пл.Кирова до ул.Германа Титова с 9 до 11 часов.





Помимо этого, мэрия решила запретить остановку всех видов транспортных средств по четной стороне пр.Карла Маркса на участке от ул.Куйбышева до ул.Андропова с 20.00 30 апреля до 15.00 1 мая и с 20.00 8 мая до 14:30 9 мая; по пл.Ленина, по нечетной стороне ул.Фридриха Энгельса от пр.Ленина до пл.Ленина с 20:00 8 мая до 14:30 9 мая.





Также по четной и нечетной стороне ул.Германа Титова на участке от ул.Пушкинской до ул.Куйбышева остановку запретят с 8 до 13 часов1 мая и с 8 до 23 часов 9 мая 2017 года; по ул.Фридриха Энгельса на участке от ул.Гоголя до пл.Ленина, по ул.Гоголя на участке от ул.Герцена до ул.Фридриха Энгельса - с 20.00 7 мая 2017 года до 12:30 8 мая 2017 года, а по ул.Московской на участке от пр.Октябрьского до пр.Первомайского, по пр.Первомайскому на участке от ул.Московской до ул.Антикайнена, по ул.Антикайнена на участке от пр.Первомайского до ул.Гоголя, по ул.Гоголя на участке от ул.Антикайнена до ул.Герцена - с 20 часов 8 мая до 12 часов 9 мая.





Также мэрия постановила ограничить движение транспорта на время прохождения колонн участников мероприятий с 09.00 до 12.00 9 мая по ул.Московской на участке от пр.Октябрьского до пр.Первомайского, по пр.Первомайскому на участке от ул.Московской до ул.Антикайнена, по ул.Антикайнена на участке от пр.Первомайского до ул.Гоголя, по ул.Гоголя на участке от ул.Антикайнена до ул.Герцена, и с 14: 30 до 14: 45 мин 25 мая 2017 года по ул.Гоголя на участке от ул.Анохина до ул.Фридриха Энгельса.





28.04.2017