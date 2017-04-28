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Врио главы Карелии встретился с представителями профсоюзов региона

Руководитель республики пообщался с профсоюзными лидерами и поблагодарил их за участие в поездках по региону.





Лидер карельских профсоюзов Илья Косенков подчеркнул, что профсоюзы в республике являются самым многочисленным общественным движением.





- В состав Союза организаций профсоюзов Карелии входит 24 членских организации, из них 15 – республиканских, 9 – первичных. Союз объединяет более 51 тысячи человек. В системе профсоюзов создаются новые организации. Возрастает количество членов организаций до 35 лет. Сегодня профсоюзное движение – это серьезная сила, индикатор общественного мнения. Поэтому за профсоюзами – будущее в создании гражданского общества. Мы готовы к диалогу с представителями власти для решения проблемных вопросов в сфере трудовых взаимоотношений, в решении социальных вопросов.





Илья Косенков поблагодарил региональную власть за своевременное жесткое вмешательство в ситуацию на Медвежьегорском молокозаводе. Вместе с тем лидер профсоюзного движения обозначил и такие острые проблемы для региона, как необходимость доведения уровня минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Касается это, в первую очередь, заработной платы работников бюджетной сферы. Остро стоит в регионе и проблема выплаты «северных» надбавок. Исполнение государственных гарантий по выплатам возложено на региональный и местный бюджеты, хотя есть необходимость обеспечить данные выплаты из федерального бюджета. По мнению карельских профсоюзов, необходимо обратить внимание и на выплату «северных» надбавок молодым специалистам, независимо от стажа работы.





В процессе обсуждения названных тем Ирина Титова, председатель КРО профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания отметила, что сегодня некоторые работодатели не заинтересованы в составлении с работниками коллективных договоров, поэтому не все работники могут рассчитывать на выполнение перед ними социальных обязательств.





- Политика государства должны быть направлена на защиту интересов трудящихся, - отметила Ирина Титова. - Документы должны "работать".





Лидер молодежного крыла профсоюзов Максим Мацкевич также сказал о необходимости изменения сроков начисления «северных» надбавок молодым специалистам, как один из инструментов привлечения молодых кадров в республику.





- Я полностью согласен с обозначенным кругом проблемных вопросов. Но давайте будем избегать неподтвержденных обещаний и неосуществимых планов. Объективно мы сможем довести размер минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума только тогда, когда это позволит бюджет. Динамика налоговых поступлений дает основания для оптимизма. Для этого есть резервы. Есть перспективы в более эффективном использовании госимущества. Однако я призываю профсоюзы вместе решать такую острую проблему, как выплата заработной платы по "серым" схемам. Бюджет теряет от этого дополнительные доходы. Поэтому предлагаю обозначить в «дорожной карте» задачи, сроки их исполнения по доведению уровня заработной платы до необходимых параметров. И работать над решением вопроса вместе, - отметил Артур Парфенчиков, отвечая на поставленные вопросы.





Обозначил руководитель региона и совместные перспективы в выплатах «северных» льгот.





- Я уже внес региональным законодателям предложение создать Совет законодателей, подключить к его работе наших депутатов Госдумы, - отметил Артур Парфенчиков. - Нужно собственными силами разработать предложения по «северным» льготам для федерального законодательства. И внести их на рассмотрение на российский уровень.





В качестве действенной меры по наведению порядка на сельскохозяйственных предприятиях руководитель региона назвал поиск надежных инвесторов, строгий контроль в рамках правового поля за деятельностью их нынешних директоров. Артур Парфенчиков считает, что сельское хозяйство региона должно развиваться.





- Несмотря на сложные климатические условия Карелии, очевидны большие перспективы в развитии сельского хозяйства на всей территории республики - в области молочного животноводства, растениеводства. Только к вопросу надо подходить по-хозяйски. Требуется строгий учет сельхозугодий, возрождение мелиорации. Если, к примеру, тот или иной участок используется сельхозпроизводителем неэффективно, то стоит его передать успешному фермеру. Нужно менять подходы к решению проблем.





28.04.2017