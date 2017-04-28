Финансовая помощь

Более 16 миллионов рублей получила Карелия на работы по мелиорации земель

Из федерального бюджета республики выделили крупную сумму на сельскохозяйственные нужды.





С 2014 года на территории Карелии реализуются мероприятия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». За годы действия программы введено в эксплуатацию 0,4 тыс. га мелиорируемых земель за счет проведения реконструкции мелиоративных систем, вовлечено в оборот 1,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.





В 2017 году правительство республики и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подписали Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Карелии на реализацию мероприятий Программы. Объем финансового обеспечения из консолидированного бюджета составил 16,3 миллиона рублей (183% к уровню 2016 года).





Работы по реконструкции мелиоративных систем на площади 187,9 га проведут в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», ОАО «Племсовхоз «Мегрега», АО «Эссойла», ОАО «Совхоз «Ведлозерский».





Проведение работ по вовлечению в оборот 315,4 гектара выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий запланировано в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», ОАО «Племсовхоз «Мегрега», АО «Эссойла», ООО «Маяк».





28.04.2017