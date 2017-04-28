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28.04.2017

Финансовая помощь

Более 16 миллионов рублей получила Карелия на работы по мелиорации земель

Из федерального бюджета республики выделили крупную сумму на сельскохозяйственные нужды.

С 2014 года на территории Карелии реализуются мероприятия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». За годы действия программы введено в эксплуатацию 0,4 тыс. га мелиорируемых земель за счет проведения реконструкции мелиоративных систем, вовлечено в оборот 1,7 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

В 2017 году правительство республики и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подписали Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Карелии на реализацию мероприятий Программы. Объем финансового обеспечения из консолидированного бюджета составил 16,3 миллиона рублей (183% к уровню 2016 года).

Работы по реконструкции мелиоративных систем на площади 187,9 га проведут в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», ОАО «Племсовхоз «Мегрега», АО «Эссойла», ОАО «Совхоз «Ведлозерский».

Проведение работ по вовлечению в оборот 315,4 гектара выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий запланировано в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское», ОАО «Племсовхоз «Мегрега», АО «Эссойла», ООО «Маяк».


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  • Получила?
    Хана бабкам... (Гость)
    28.04.2017 22:14:18
    +1 -1
  • А модератор упорот в своей тупости. Трет комменты. Видимо считает, что начальники ему спасибо скажут за уменьшение посещаемости сайта. Альтернатива: модератор-молодец, трет неугодные комменты, а Парфенчиков платит газете "Все" за политическую лояльность. Но это - вряд-ли. Вывод: модератор вредит бизнесу владельцев газеты и сайта, а те и не ведают.
     
    Это сообщение будет появляться регулярно-иррегулярно, пока хозяева не увидят, что у них окопался вредитель. Или модератор поумнеет или его пнут под зад. (Гость)
    29.04.2017 00:13:42
    +1 -1


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