Пластика глаз: в каких случаях проводится и кому противопоказана

Иметь красивые глаза и молодую кожу вокруг них – мечта каждой женщины. С этой целью разработали блефаропластику: хирургический метод омоложения и коррекции врожденных дефектов.





Блефаропластика – это операция, которая проводиться по медицинским показаниям, а также с целью улучшения внешнего вида глаз. У этого метода свои особенности, показания и противопоказания.





Блефаропластика представляет собой операцию по изменению разреза глаз, удаление излишек кожи и подкожной ткани с нижнего или верхнего века. Этот тип пластической хирургии помогает навсегда избавиться от жировых грыж, изменить расположение уголков глаз, поменять их форму, увеличить или уменьшить глаза. По статистике, чаще всего эту процедуру проводят женщинам в возрасте старше 45 лет с целью вернуть молодость.





Когда проводят блефаропластику





Избавиться от морщин, птоза и мешков под глазами можно несколькими способами: оперативно и консервативно. Последний метод предусматривает применение различных аппаратов, инъекций, массажа. В том случае, если проблема запущена, то рекомендуется хирургическое вмешательство. Еще ее проводят в тех случаях, когда женщина хочет изменить форму глаз и по медицинским показаниям. К ним относятся:





• опущение верхнего века;

• наличие жировых грыж;

• большое количество жировой клетчатки;

• большие мешки;

• появление глубоких морщин вокруг глаз;

• заворот век;

• травмы;

• врожденные аномалии.





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Виды пластики





Существует несколько видов блефаропластики. Самой популярной является классическая операция на верхнем или нижнем веке. Этот тип проводится при желании омолодиться, убрать растянутую кожу, жировые грыжи. В дополнение к классической пластической операции, может назначаться кантопексия.





Для устранения мешков под глазами, проводится трансконъюктивальная блефаропластика.





Противопоказания к операции





Помимо показаний к проведению пластического вмешательства, блефаропластика имеет ряд противопоказаний. Процедура не проводится при сахарном диабете, высоком ВЧД, миопатии. Нельзя делать операцию в период обострения хронических патологий и при острых заболеваниях.





Операция и реабилитация





Если у пациента нет противопоказаний, то ему могут провести хирургическое вмешательство. Она занимает около двух часов. Не стоит сразу же после пластики ожидать поразительного эффекта, так как в первые две недели швы будут гиперемированы, а вокруг глаз – отек. Но не стоит пугаться, ведь эти проявления быстро пройдут и можно будет оценить результат работы хирурга.





Чтобы период реабилитации протекал быстро и без осложнений, необходимо строго соблюдать все рекомендации врача. В первый месяц после процедуры, глаза нужно беречь от яркого света, перенапряжения.





03.05.2017