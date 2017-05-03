Заслуженная награда

Карельский боец занял первое место в мировом рейтинге тхэквондистов

Владислав Ларин признан одним из самых сильных тхэквондистов в мире.





С 27 по 30 апреля в Афинах прошел рейтинговый турнир по тхэквондо G-2 класса «World Taekwondo President\'s Cup». На соревнованиях карельский спортсмен Владислав Ларин завоевал золотую медаль среди мужчин в весовой категории до 87 килограммов.





Владислав провел пять боев, опередил спортсменов из Ирана, Турции, России, в финальном поединке одержал победу над спортсменом из Испании со счетом 11:6.





- Первый бой был довольно тяжелый, не успел восстановиться после разминки, кроме того, это был вообще самый первый бой на соревнованиях в этот день, поэтому и запаса по времени почти не было. Второй бой с иранцем был тоже очень тяжелый: все три раунда держался высокий темп, силы расходовались быстро. Бои с российским спортсменом и со спортсменом из Турции были идентичны – с минимальным количеством ударов и как можно большим количеством попаданий, с расчетом, чтобы остались силы на финал. Финальный поединок прошел вполне хорошо. Темп не слишком большой, но плотность ударов была высокая, тем не менее, силы у меня в бою были и чувство усталости в целом отсутствовало, - рассказал Влад.





По информации Федерации тхэквондо Карелии, на сегодняшний день Владислав занимает первое место в мировом рейтинге в своей весовой категории.





Антон Котков на этих соревнованиях занял пятое место. В бою за выход в полуфинал он уступил спортсмену из Турции в дополнительном раунде.





Отметим, что ранее на рейтинговом турнире G-1 класса «GERMAN OPEN 2017» Антон завоевал золотую медаль, на турнире G-1 класса «5th EUROPEAN CLUBS CHAMPS 2017» - серебро. На рейтинговых турнирах G-2 класса «4TH TURKISH OPEN 2017» и «Fujairah open 2017» Антон и Владислав завоевали золото.

По итогам этих международных соревнований Владислав и Антон набрали максимальное количество рейтинговых баллов.





03.05.2017