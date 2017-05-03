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03.05.2017

Новые возможности

Нестационарную торговлю начнут развивать в Карелии

Руководитель региона подписал давно ожидаемое предпринимателями постановление «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории республики».

Документ направлен на поддержку малого предпринимательства, в том числе местных производителей, которые смогут реализовывать свою продукцию через малоформатную торговлю. Ранее фермеры и предприниматели неоднократно поднимали вопрос о расширении возможностей по организации нестационарных мест торговли. Эти же проблемы звучали на встречах врио главы Карелии с населением. Люди жаловались на то, что ежегодных сельскохозяйственных ярмарок явно недостаточно, чтобы дать возможность предпринимателям и фермерам предложить свою продукцию жителям региона.

- Очень важно, чтобы предприниматели и простые жители, вырастившие продукцию на своих приусадебных участках, смогли без лишних сложностей ее реализовать, - отметил Артур Парфенчиков. – Это также даст возможность нашим гражданам покупать более дешевые и качественные товары местных производителей.

Подписанное постановление регулирует порядок размещения нестационарных торговых объектов. Так в нем прописано, что объекты могут размещаться как на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых в аренду, так и без предоставления земельного участка и установления сервитута на основании договора аренды муниципального имущества.

Как пояснил вице-премьер правительства Юрий Савельев, в первом случае договоры аренды земельных участков для размещения объектов, заключенные до утверждения данного постановления, действуют до окончания срока их действия. Во втором случае, муниципалитетам необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать объекты муниципального имущества, которые могут быть переданы в аренду для осуществления торговой деятельности. Это могут быть стандартизированные торговые места, торговые ряды, киоски и павильоны.

- Конечно, места торговли следует создавать с учетом единого стиля оформления, как это сделано в других субъектах РФ. Главное, чтобы у всех органов местного самоуправления была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на подведомственной им территории. Причем условия аренды торгового места будут гибкими. Можно будет арендовать его на срок от одного-двух дней до нескольких месяцев, но не более двух лет, - подчеркнул Юрий Савельев.

В ближайших планах правительства Карелии - проведение совещания с органами местного самоуправления для решения всех возникающих технических вопросов, а также встречи с предпринимателями и фермерами для разъяснения тонкостей документа.


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  • Интересно, кассовые аппараты будут? Как найти автора отравленного мяса или другого товара неустановленного качества. Все это было в СССР. Рынки, с дирекцией и ответственностью. Интересно, как счас будет. жора (Гость)
    03.05.2017 13:06:46
    +1 -1
  • С чего это он решил, что товары местных производителей более дешевые и более качественные? Рен-ТВ насмотрелся?. ушлый пенс (Гость)
    03.05.2017 13:20:47
    +1 -1
  • Млею от картавоязычного чаромутия. Александр (Гость)
    03.05.2017 16:15:16
    +1 -1


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