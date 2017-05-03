Новые возможности

Нестационарную торговлю начнут развивать в Карелии

Руководитель региона подписал давно ожидаемое предпринимателями постановление «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории республики».





Документ направлен на поддержку малого предпринимательства, в том числе местных производителей, которые смогут реализовывать свою продукцию через малоформатную торговлю. Ранее фермеры и предприниматели неоднократно поднимали вопрос о расширении возможностей по организации нестационарных мест торговли. Эти же проблемы звучали на встречах врио главы Карелии с населением. Люди жаловались на то, что ежегодных сельскохозяйственных ярмарок явно недостаточно, чтобы дать возможность предпринимателям и фермерам предложить свою продукцию жителям региона.





- Очень важно, чтобы предприниматели и простые жители, вырастившие продукцию на своих приусадебных участках, смогли без лишних сложностей ее реализовать, - отметил Артур Парфенчиков. – Это также даст возможность нашим гражданам покупать более дешевые и качественные товары местных производителей.





Подписанное постановление регулирует порядок размещения нестационарных торговых объектов. Так в нем прописано, что объекты могут размещаться как на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых в аренду, так и без предоставления земельного участка и установления сервитута на основании договора аренды муниципального имущества.





Как пояснил вице-премьер правительства Юрий Савельев, в первом случае договоры аренды земельных участков для размещения объектов, заключенные до утверждения данного постановления, действуют до окончания срока их действия. Во втором случае, муниципалитетам необходимо будет в кратчайшие сроки сформировать объекты муниципального имущества, которые могут быть переданы в аренду для осуществления торговой деятельности. Это могут быть стандартизированные торговые места, торговые ряды, киоски и павильоны.





- Конечно, места торговли следует создавать с учетом единого стиля оформления, как это сделано в других субъектах РФ. Главное, чтобы у всех органов местного самоуправления была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на подведомственной им территории. Причем условия аренды торгового места будут гибкими. Можно будет арендовать его на срок от одного-двух дней до нескольких месяцев, но не более двух лет, - подчеркнул Юрий Савельев.





В ближайших планах правительства Карелии - проведение совещания с органами местного самоуправления для решения всех возникающих технических вопросов, а также встречи с предпринимателями и фермерами для разъяснения тонкостей документа.





03.05.2017