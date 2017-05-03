Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.05.2017

Внимание, розыск!

Мужчина без вести пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местного жителя.

Сотрудники МВД разыскивают Виктора Петровича Бачеева 47 лет, местонахождение которого неизвестно с 18 апреля 2017 года.

На вид мужчине 45-50 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы средней длины, серые глаза с зеленым оттенком.

Пропавший был одет в коричневую куртку из искусственной кожи, свитер с высоким воротом, черные джинсы.

Полиция просит граждан сообщить о местонахождении разыскиваемого по телефонам в Петрозаводске: 8 (814-2)739-240, 8-911-421-19-54, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).


« Нестационарную торговлю начнут развивать в КарелииСтабилоанализатор для развития координации движения получил интернат №21 в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]