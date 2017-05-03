Внимание, розыск!

Мужчина без вести пропал в Петрозаводске

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках местного жителя.





Сотрудники МВД разыскивают Виктора Петровича Бачеева 47 лет, местонахождение которого неизвестно с 18 апреля 2017 года.





На вид мужчине 45-50 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы средней длины, серые глаза с зеленым оттенком.





Пропавший был одет в коричневую куртку из искусственной кожи, свитер с высоким воротом, черные джинсы.





Полиция просит граждан сообщить о местонахождении разыскиваемого по телефонам в Петрозаводске: 8 (814-2)739-240, 8-911-421-19-54, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).





03.05.2017