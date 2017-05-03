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03.05.2017

В помощь детям

Стабилоанализатор для развития координации движения получил интернат №21 в Петрозаводске

Новый медицинский прибор специальной школе передал врио главы республики во время встречи с педагогами и учениками.

В сопровождении директора школы Ирины Неровни руководитель региона осмотрел учебные классы, музей и жилые помещения интерната. Воспитанники учреждения подготовили для своих гостей небольшой концерт: вокальная студия «Мечта» исполнила песни, посвященные 72-й годовщине Великой Победы. После этого Артур Парфенчиков обсудил с педагогами важные для их подопечных вопросы.

Одна из таких тем – трудоустройство инвалидов на предприятиях республики. Как отметил временно исполняющий обязанности главы Карелии, люди с ограниченным здоровьем могут найти себя в самых разных сферах, например, в делопроизводстве, архивной отрасли, науке и медицине.

− Там, где требуются усидчивость, внимание, ответственность, эти люди более эффективны, чем обычные работники. Главная задача государства – дать почувствовать человеку его востребованность. Давайте посмотрим, где в наших бюджетных организациях можно брать таких ребят, − сказал Артур Парфенчиков.

Участники встречи также говорили о необходимости создания реабилитационного центра для больных детей, обустройстве дорог и спортплощадки рядом со школой-интернатом.

Врио губернатора привез в школу медицинский прибор, стабилоанализатор, приобретенный за счет спонсорской помощи. На такой, подключенной к компьютеру, электронной платформе дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями в игровой форме развивают координацию движения и мышление. Кроме того, стабилоанализатор может использоваться для контроля за состоянием начинающих спортсменов с ограниченными возможностями.

Сейчас в школе-интернате № 21 учатся 146 детей со всей Карелии. Для иногородних воспитанников есть свое общежитие.


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