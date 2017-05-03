Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.05.2017

В помощь ветеранам

Типографии Петрозаводска бесплатно изготовят штендеры для ветеранов к акции «Бессмертный полк»

Ветеранов Великой Отечественной войны, которые хотят принять участие в акции «Бессмертный полк», обеспечат штендерами.

Врио главы Карелии опубликовал список типографий, которые готовы бесплатно помочь пенсионерам, инвалидам и ветеранам с печатью табличек памяти для акции «Бессмертный полк».

В перечень вошли:

1. Рекламное агентство «Онежские мастерские»
г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 10а, офис 3,
телефон: 8(8142)63-63-74
Время работы: 09:00-17:00

2. Типография «ПОСТЕР»
3 точки приема заказов в Петрозаводске:
1. Офис - ул. Дзержинского, 6 (отдельное крыльцо с правого торца дома), часы работы с 10:00 до 19:00
2. Стойка в гипермаркете "Сигма" на Лесном проспекте с 11:00 до 21:00
3. Стойка в ТЦ "Макси" на проспекте Ленина с 10:00 до 20:00
телефон 8(8142) 63-30-56, 8(8142)76-01-10
E-mail: office@poster-ptz.ru
Время работы: будни с 10:00 до 19:00.

Напомним, 28 апреля на заседании организационного комитета «Победа» Артур Парфенчиков дал поручение министру по делам молодежи, физической культуре и спорту Александру Воронову помочь ветеранам изготовить штендеры к акции «Бессмертный полк», так как многие из них не располагают средствами для этого.


« Стабилоанализатор для развития координации движения получил интернат №21 в ПетрозаводскеМужчина в Петрозаводске чуть не взорвал газ в жилом доме »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Опять портреты носить приказано, только под другим соусом. Назад в СССР. (Гость)
    03.05.2017 12:57:47
    +1 2-1
  • Россия списала долг Киргизии в 240 млн.долларов,до этого ещё 60 млн.были списаны,.....за это наши отцы и деды бились до победы?....
    Лучше бы всем пенсионерам кредиты закрыли бы,которые они берут под грабительские проценты ,чтобы выжить,....ведь миллиарды уже списаны неким "господином",многим странам,а свой народ имеет 21.000.000 нищих,с зарплатой в 12000р. и ЖКХ 6000р в месяц..... Ради чего войну выиграли? Пенс,нищий. (Гость)
    03.05.2017 15:07:04
    +1 2-1
  • так и сеичас идет воина. воина против народа. а сам народ летает в облаках. вовик (Гость)
    03.05.2017 17:27:23
    +1 1-1
  • Ни копейки больше налогов не заплачу. Кормите из своего кармана лугандонов, сирийцев, абхазцев и прочих дармоедов. Реально достали.. наличник (Гость)
    03.05.2017 17:52:05
    +1 2-1
  • наличник

    Ни копейки больше налогов не заплачу. Кормите из своего кармана лугандонов, сирийцев, абхазцев и прочих дармоедов. Реально достали.. наличник
       Спешу тебя обрадовать ты еще и киргизов кормишь)))Россия списала Киргизии долг в размере $240 млн&#8205;  загугли)) (Гость)
    03.05.2017 18:21:02
    +1 1-1
  • Когда эта нечисть из страны исчезнет? Неужели вилы брать.Вообще-то оружия много на складах.У охранников родственники тоже полунищие.. гугл (Гость)
    03.05.2017 20:33:25
    +1 1-1
  • На кол бы посадить весь этот "бессмертный полк"!. Александр (Гость)
    03.05.2017 22:23:18
    +1 1-1
  • Биомасса (Гость)
    04.05.2017 09:01:38
    +1 -1
  • Ради чего войну выиграли? Пенс,нищий.

    Россия списала долг Киргизии в 240 млн.долларов,до этого ещё 60 млн.были списаны
      Патрионутые ватники одобряют помощь братскому народу.. патрионутый на всю голову (Гость)
    04.05.2017 09:13:54
    +1 -1
  • Приду с портретом путина (Гость)
    04.05.2017 09:42:32
    +1 -1
  • Мозги совсем высохли от денег у этих Я-ли-не я -ли ГОВНО В ОДЕЯЛЕ! Люди в трущёбах живут-ЯКУТИЯ КАРЕЛИЯ -ДА ВСЯ ПЕРИФЕРИЯ! А он видите-ли (из грязи да в князи) Раздаривает ПРИЧЁМ НЕ СВОЁ!!!! Лечить людей не хватает аппаратуры  и лекарств-ЕДУТ ЗА ГРАНИЦУ(у кого есть деньги)лечится. ИДИОТИЗМ ПОЛНЕЙШИЙ-И ещё хотят дальше так руководить. ПОД СУД ТАКИХ! ЭТО ПРЕСТУПНИКИ! ДУМА И НАРОД ОПОМНЯТСЯ ВСЁ-ТАКИ!. гугл (Гость)
    04.05.2017 10:03:40
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]