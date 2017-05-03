В помощь ветеранам

Типографии Петрозаводска бесплатно изготовят штендеры для ветеранов к акции «Бессмертный полк»

Ветеранов Великой Отечественной войны, которые хотят принять участие в акции «Бессмертный полк», обеспечат штендерами.





Врио главы Карелии опубликовал список типографий, которые готовы бесплатно помочь пенсионерам, инвалидам и ветеранам с печатью табличек памяти для акции «Бессмертный полк».





В перечень вошли:





1. Рекламное агентство «Онежские мастерские»

г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 10а, офис 3,

телефон: 8(8142)63-63-74

Время работы: 09:00-17:00





2. Типография «ПОСТЕР»

3 точки приема заказов в Петрозаводске:

1. Офис - ул. Дзержинского, 6 (отдельное крыльцо с правого торца дома), часы работы с 10:00 до 19:00

2. Стойка в гипермаркете "Сигма" на Лесном проспекте с 11:00 до 21:00

3. Стойка в ТЦ "Макси" на проспекте Ленина с 10:00 до 20:00

телефон 8(8142) 63-30-56, 8(8142)76-01-10

E-mail: office@poster-ptz.ru

Время работы: будни с 10:00 до 19:00.





Напомним, 28 апреля на заседании организационного комитета «Победа» Артур Парфенчиков дал поручение министру по делам молодежи, физической культуре и спорту Александру Воронову помочь ветеранам изготовить штендеры к акции «Бессмертный полк», так как многие из них не располагают средствами для этого.





03.05.2017