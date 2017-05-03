03.05.2017
В помощь ветеранам
Типографии Петрозаводска бесплатно изготовят штендеры для ветеранов к акции «Бессмертный полк»
Ветеранов Великой Отечественной войны, которые хотят принять участие в акции «Бессмертный полк», обеспечат штендерами.
Врио главы Карелии опубликовал список типографий, которые готовы бесплатно помочь пенсионерам, инвалидам и ветеранам с печатью табличек памяти для акции «Бессмертный полк».
В перечень вошли:
1. Рекламное агентство «Онежские мастерские»
г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 10а, офис 3,
телефон: 8(8142)63-63-74
Время работы: 09:00-17:00
2. Типография «ПОСТЕР»
3 точки приема заказов в Петрозаводске:
1. Офис - ул. Дзержинского, 6 (отдельное крыльцо с правого торца дома), часы работы с 10:00 до 19:00
2. Стойка в гипермаркете "Сигма" на Лесном проспекте с 11:00 до 21:00
3. Стойка в ТЦ "Макси" на проспекте Ленина с 10:00 до 20:00
телефон 8(8142) 63-30-56, 8(8142)76-01-10
E-mail: office@poster-ptz.ru
Время работы: будни с 10:00 до 19:00.
Напомним, 28 апреля на заседании организационного комитета «Победа» Артур Парфенчиков дал поручение министру по делам молодежи, физической культуре и спорту Александру Воронову помочь ветеранам изготовить штендеры к акции «Бессмертный полк», так как многие из них не располагают средствами для этого.