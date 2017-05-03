Агрессивное поведение

Мужчина в Петрозаводске чуть не взорвал газ в жилом доме

Злоумышленник заперся в подвале одного из местных домов и хотел выстрелить в газовое оборудование из ружья.





Инцидент произошел сегодня утром. 36-летний местный житель забаррикадировался в подвале дома № 31в по улице Герцена. Он угрожал выстрелить из охотничьего ружья по газовому оборудованию жилого здания. Однако сотрудникам полиции и Росгвардии удалось задержать злоумышленника и предотвратить происшествие.





- Жильцы дома были эвакуированы, для них оперативно развернули пункт временного пребывания, организовали комнату отдыха, которой воспользовались 13 горожан, консультации медика и горячий чай. В настоящее время жильцы дома вернулись в свои квартиры, производится проверка и восстановление систем жизнеобеспечения, так как была повреждена часть системы отопления, - рассказал заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Денис Жердев.





03.05.2017