Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.05.2017

Агрессивное поведение

Мужчина в Петрозаводске чуть не взорвал газ в жилом доме

Злоумышленник заперся в подвале одного из местных домов и хотел выстрелить в газовое оборудование из ружья.

Инцидент произошел сегодня утром. 36-летний местный житель забаррикадировался в подвале дома № 31в по улице Герцена. Он угрожал выстрелить из охотничьего ружья по газовому оборудованию жилого здания. Однако сотрудникам полиции и Росгвардии удалось задержать злоумышленника и предотвратить происшествие.

- Жильцы дома были эвакуированы, для них оперативно развернули пункт временного пребывания, организовали комнату отдыха, которой воспользовались 13 горожан, консультации медика и горячий чай. В настоящее время жильцы дома вернулись в свои квартиры, производится проверка и восстановление систем жизнеобеспечения, так как была повреждена часть системы отопления, - рассказал заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Денис Жердев.


« Типографии Петрозаводска бесплатно изготовят штендеры для ветеранов к акции «Бессмертный полк»Почти 150 килограммов продуктов изъяли на границе в Карелии за первый день мая »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Видимо, неумеренный боевик (запрещённый в России)? (Гость)
    03.05.2017 16:12:22
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]