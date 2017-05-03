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03.05.2017

Большой перевес

Почти 150 килограммов продуктов изъяли на границе в Карелии за первый день мая

Жителям республики, которые возвращались в регион из Финляндии, на границе пришлось отдать стражам закона десятки упаковок с едой.

В первый день мая в МАПП «Вяртсиля» госинспектор Отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля вместе с сотрудниками карельской таможни во время проверки путешественников изъяли почти 150 килограммов продуктов.

Так, в ручной клади двух жителей Сортавалы, возвращавшихся из Финляндии, нашли сыр, масло, колбасные изделия и рыбные консервы в количестве 18 килограммов 850 граммов и 58 килограммов 920 граммов, что значительно превышает разрешенную норму ввоза готовой продукции животного происхождения на одного человека.



Кроме того, мужчина из Питкяранты пытался провезти свыше разрешенной нормы ввоза 64 килограмма 910 граммов молочной и мясной готовой продукции, а олончанка – 16 килограммов 750 граммов.

При этом на указанную еду нарушители не смогли предъявить ветеринарные сопроводительные документы. Так же у них не было разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз вышеуказанной продукции. В результате всем путешественникам пришлось вернуть перевес на сопредельную территорию.

За нарушение требований ветеринарного законодательства каждому из них придется заплатить штрафы в размере 500 рублей, рассказали в Россельхознадзоре Карелии.




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  • ну и клму стало лучше.ведь не патроны а еду. голодный (Гость)
    03.05.2017 16:14:48
    +1 -1
  • Законодательно воткнуть финикам санкцию на 49 лет! (Гость)
    03.05.2017 16:25:27
    +1 -1
  • Идите бесплатную кашу жрите на митингах.. Адольф Виссарионович Ким-Чен Путин (Гость)
    03.05.2017 23:53:11
    +1 -1
  • Да в правительстве России нет компетентных специалистов. Там одни родственные кланы.Сынки дочки внуки и тд. Всю эту шарагу разогнать.И выборвы проводить под надсмотром стран с развитой зкономикой и не такой коррумпированной как ЭТА ПРОДАЖНАЯ РАШКА! Я бы на годик вернул вам СТАЛИНА И АНДРОПОВА.. гугл (Гость)
    04.05.2017 10:12:21
    +1 -1


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