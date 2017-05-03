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03.05.2017

Снова в регион

Рашид Нургалиев снова приедет в Карелию с рабочим визитом

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России проведет в регионе ряд совещаний, посетит Надвоицы и Костомукшу, а также примет участие в открытии памятного знака «Российским воинам локальных конфликтов» в Петрозаводске.

На этот раз Рашид Нургалиев проведет в Карелии пять дней, с 4 по 8 мая. Заместитель Секретаря Совета Безопасности России обсудит с членами правительства региона строительство здания аэровокзала в аэропорте «Петрозаводск», обустройство детских спортивных и игровых площадок в столице республики, реконструкцию защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы следки» в Беломорске, создание регионального центра спортивной гимнастики и промышленного парка «Надвоицы». Одной из запланированных для обсуждения тем станет улучшение материально-технической базы учреждений социального обслуживания – центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также 5 мая Рашид Нургалиев посетит районы республики. В Надвоицах он проконтролирует ход ремонтных работ в местном Доме Культуры и посетит детско-юношескую спортивную школу, в Костомукше − осмотрит строящийся многофункциональный культурный центр.

В воскресенье, 7 мая, в 10 часов Рашид Нургалиев в Петрозаводске примет участие в посадке деревьев на берегу реки Неглинки, рядом с Храмом во имя Святого Пророка Илии, а в 11 часов – у здания Министерства внутренних дел на проспекте Карла Маркса.

Еще одним мероприятием с участием Рашида Нургалиева станет открытие памятного знака «Российским воинам локальных конфликтов», которое пройдет в понедельник, 8 мая, в 10 часов у Храма во имя Святого Пророка Илии.


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