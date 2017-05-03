03.05.2017
Выбор путешественников
Петрозаводск назвали одним из самых популярных городов для круизов
Карельская столица вошла в десятку самых популярных городов России для круизного туризма.
К такому выводу пришли аналитики компании «ТурСтат». Для составления рейтинга использовались результаты анализа спроса и предложений круизов в России.
Согласно рейтингу, составленному компанией, Петрозаводск находится на пятом месте из 10 круизных центров России.
На первом месте оказался Санкт-Петербург, за ним следует Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск. После карельской столицы в рейтинге располагаются Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.