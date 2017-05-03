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03.05.2017

Выбор путешественников

Петрозаводск назвали одним из самых популярных городов для круизов

Карельская столица вошла в десятку самых популярных городов России для круизного туризма.

К такому выводу пришли аналитики компании «ТурСтат». Для составления рейтинга использовались результаты анализа спроса и предложений круизов в России.

Согласно рейтингу, составленному компанией, Петрозаводск находится на пятом месте из 10 круизных центров России.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, за ним следует Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск. После карельской столицы в рейтинге располагаются Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.


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  • Порадуемся за киргизов-Россия списала $240 млн долга Киргизии.Чьи они президенты?) (Гость)
    03.05.2017 18:15:51
    +1 2-1
  • петрозаводск-разбазаренныи полностью. старожил (Гость)
    03.05.2017 19:03:37
    +1 1-1

  • Порадуемся за киргизов-Россия списала $240 млн долга Киргизии.Чьи они президенты?) (Гость)
    Цитировать03.05.2017
    На такие деньги можно несколько мед. пунктов построить на селе или многое другое.Этого недоумка-амбициониста пора отравить или выслать из страны.Я сам дам лимон ему на дорогу-ЛИШЬ-БЫ СГИНУЛ. (Гость)
    03.05.2017 20:28:11
    +1 1-1


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