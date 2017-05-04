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Скамейки около памятника Марксу и Энгельсу обновили в Петрозаводске

Студенты Петрозаводского лесотехнического техникума отремонтировали скамейки возле памятника К.Марксу и Ф.Энгельсу.





Накануне студенты Петрозаводского лесотехнического техникума под руководством заместителя директора по учебно-производственной работе Сергея Тарасова заменили деревянные покрытия кованых скамеек, которые установлены возле памятника К.Марксу и Ф.Энгельсу.





Как рассказал Сергей Тарасов, древесину предоставил Соломенский лесозавод, а студенты отделения «Технология деревообработки» выпилили по образцу старых спинок и сидений новые покрытия и обработали их специальным составом для защиты материала.





Заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Денис Жердев выразил благодарность руководству техникума и лесозавода, а также студентам, вносящим свой вклад в благоустройства Петрозаводска:





- Спасибо руководителям и студентам Лесотехнического техникума за то, что откликнулись на просьбу Администрации города восстановить скамейки в их историческом виде. Техникум не первый раз оказывает помощь в реализации городских проектов, к примеру, сейчас коллектив учреждения взял шефство над сквером, расположенным рядом со своим зданием, уже сделана обрезка деревьев, скоро на клумбах сквера появится цветочная рассада.





04.05.2017