Что готов вам предложить GRAFFITI хостел?

Бывают моменты, когда классика и парадность традиционных экскурсий невыразимо утомляет, пусть даже роскошные дворцы питерской знати в новинку (и старые, и современные), и хочется чего-то особенного. Мы предлагаем вам посетить необычные экскурсии по СПб!





Собираясь в поездку в Петербург, стоит продумать место своего временного проживания. Им может стать GRAFFITI хостел, который помимо комфортного номера предложит вам необычные экскурсии по городу.





GRAFFITI хостел имеет очень удобное расположение в Санкт-Петербурге. Здесь есть все, что нужно для комфортного отдыха – бесплатный вай-фай, вкусный и полезный завтрак, удобные кровати. Для постояльцев оборудована кухня, где можно приготовить себе домашнюю еду. Оплата за проживание в уютном четырехместном номере минимальна, к тому же можно еще больше сэкономить, благодаря скидкам и акционным предложениям.





Необычные экскурсии от GRAFFITI хостел





Если вы впервые посещаете Северную столицу, возможно, для начала вас привлекут как раз «классические достопримечательности». Но потом обязательно стоит отправиться вместе с профессиональным гидом и знатоком своего вопроса или на ночную вело-прогулку вдоль берегов Фонтанки, или на крыши жутковатых доходных домов, познать масонский или мистический Питер.





Узнать о паранормальных событиях, происшедших с реальными людьми – это возможность испытать собственное мужество, пощекотать нервы и восхититься смелостью жителей города, построенного в месте активно действующей аномалии. Интересен уже тот факт, что об Эрмитаже и Петергофе знают все, а о названии храма ацтекского бога смерти Миктлантекутли, гармонично вписавшегося в центр города-призрака, знают лишь избранные. Пора приобщиться к их кругу! Захватывающие приключения ждут вас, если вы станете участником такого мероприятия, как необычные экскурсии по СПб





Что касается доходных домов, о которых многие слыхали на уроках литературы и истории, то завораживает уже одно только предупреждение о том, что «зимний подъем на крыши возможен не всегда». Это значит, что стоит попытаться или ощутить себя героем и посетить Санкт-Петербург зимой, или постараться увидеть все по максимуму и приехать сюда весной или летом.

Знакомиться с культовым городом не с его парадной стороны, а «с изнанки» предлагают такие экскурсы, как «Обратная сторона Петербурга», «Ускользающий мир дворов и парадных», «Таинственный остров Васильевский» и множество других. Узнать о Питере, представленном с точки зрения местных жителей, посетить самые привлекательные места, о которых известно лишь избранным, что может быть интереснее? Путешествуя по Северной Пальмире, невозможно отказаться от по-настоящему интересных возможностей. Большинство приключений адресованы и взрослым, и детям.





А уж как хочется отдохнуть от шумных улиц мегаполиса! Отправляйтесь в «Необычные дворики», и будет вам отдых! Но после отдыха рекомендуем камерный квест под названием «Пятый элемент Питера!». Не забудьте о посещении музея уличных художников. Словом, теперь самое главное – это отправиться в знаковый город Санкт-Петербург! GRAFFITI хостел ждет вас в гости!





04.05.2017