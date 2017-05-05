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05.05.2017

Необходимые задачи

Карелия намерена в 2019 году получить дополнительные деньги на расселение аварийного фонда

Более тысячи жителей республики, живущих в ветхих домах, на сегодня остались за бортом программы по расселению.

Накануне врио главы Карелии принял участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое провел в Кремле президент Владимир Путин. Центральными темами стали вопросы расселения аварийного жилья и работы многофункциональных центров.

Говоря о программе, глава государства отметил, что важны не столько сроки, сколько качество нового жилья. По его словам, нельзя навязывать людям дома, «где крыши текут и штукатурка отваливается».

Президент РФ также поручил правительству совместно с регионами разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилья и запустить их реализацию с 1 января 2019 года. На переходный период, по мнению Владимира Путина, необходимо продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Президент добавил, что нужно разбираться с ситуациями, при которых дома не включаются в программу переселения из аварийного жилья по формальным причинам.

- К сожалению, это актуальная для Карелии проблема, - прокомментировал заявление президента врио главы Карелии. Он напомнил, что по итогам инвентаризации жилищного фонда на территории республики было выявлено 129 многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не попали в действующую программу расселения аварийного фонда.

- Речь идет о 23 тысячах квадратных метрах, на которых проживает более тысячи человек, - пояснил руководитель региона. – Сейчас наша главная задача - активизировать и ужесточить порядок в работе по инвентаризации жилья, чтобы все аварийные дома попали в программу. И конечно, мы предпримем все меры, чтобы в 2019 году получить средства на расселение аварийного фонда.

Артур Парфенчиков также отметил, что в республике, несмотря на отставание по срокам реализации программы, нельзя допустить строительство «нового ветхого жилья».

- Мы не должны дату 1 сентября поставить самоцелью в ущерб качеству, - подчеркнул врио губернатора.

Еще одной темой Госсовета стало обсуждение работы многофункциональных центров. Глава государства напомнил, что несколько лет назад российские граждане, чтобы получить справку или документ, были вынуждены «простаивать в очередях, обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам». Сегодня в стране работает три тысячи МФЦ. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов. По словам министра экономического развития РФ Михаила Орешкина, список предоставляемых центрами услуг в ближайшее время будет расширен: многофункциональные центры начнут принимать и налоговые декларации.

- Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг. При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны,— заявил министр.


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  • Раскатали губу. На ЧМ по футболу все деньги уйдут. (Гость)
    05.05.2017 11:34:45
    +1 -1
  • ничо не будя....ещо прежние не освоили.. (Гость)
    05.05.2017 13:19:27
    +1 -1


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