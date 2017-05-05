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05.05.2017

Международные связи

Китайские инвесторы готовы вкладываться в Карелию

И. о. министра экономического развития республики рассказал о результатах рабочей поездки в нашей делегации в китайскую провинцию Фуцзянь.

Поездка состоялась в рамках подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве между нашими регионами. Как отметил руководитель ведомства Евгений Жирнель, эта работа организована совместно с Министерством иностранных дел и аппаратом Совета Безопасности России по поручению президента России. Ряд направлений курирует Госкомиссия по подготовке к 100-летию республики.

В настоящее время в Карелии при поддержке Банка БРИКС активно реализуется совместный российско-китайский проект в сфере гидроэнергетики, ведутся переговоры по проекту строительства ветровой электростанции на берегу Белого моря. Хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества есть в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, деревообработки, производства бумаги и целлюлозы, которые Карелия уже сейчас экспортирует в КНР.

Также китайских партнеров очень интересует направление туризма. Туристический потенциал Карелии они оценили в ходе своего официального визита в марте. Ответный визит представителей нашей республики, который состоялся в конце апреля, позволил продолжить обсуждение совместных проектов. Карельская делегация провела переговоры с Корпорацией инвестиций и развития провинции Фуцзянь и побывала на инновационных биотехнологических предприятиях, специализирующихся на глубокой переработке дикоросов.

- Китайцы выразили готовность сотрудничать в этой сфере, делиться опытом и реализовывать инвестиционные проекты на территории Карелии, - сказал Евгений Жирнель.

По его словам, большие возможности сотрудничества у наших регионов есть также в сфере образования и науки. Карельская делегация посетила Университет сельского и лесного хозяйства провинции Фуцзянь, где обсуждались перспективы подписания соглашения между университетами для взаимодействия по обмену студентами, реализации совместных научных исследований, прикладных проектов.

- В университете мы увидели пример организации небольшого производства, где студенты могут пройти всю цепочку полностью, начиная с исследований по разработке новой продукции и заканчивая производством готового опытного образца. В Китае очень хорошая связка между исследованиями и производством - это то, к чему мы идем, - подчеркнул Евгений Жирнель.

Соглашение о сотрудничестве между провинцией Фуцзянь и Карелией планируют подписать в сентябре во время саммита БРИКС, который пройдет в Китае. План реализации этого соглашения предполагает широкий спектр направлений сотрудничества и включит конкретные мероприятия в области экономики, культуры, туризма, образования и науки.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Ни чо не будет. Не купишь меня на эту туфту. Хрен вам мой голос на губерских выборах.. ушлый пенс (Гость)
    05.05.2017 11:27:28
    +1 -1
  • ничо не будя,работал с китайцами...это все словеса.. (Гость)
    05.05.2017 13:18:45
    +1 -1
  • А модератор упорот в своей тупости. Трет комменты. Видимо считает, что начальники ему спасибо скажут за уменьшение посещаемости сайта. Альтернатива: модератор-молодец, трет неугодные комменты, а Парфенчиков платит газете "Все" за политическую лояльность. Но это - вряд-ли. Вывод: модератор вредит бизнесу владельцев газеты и сайта, а те и не ведают.
     
    Это сообщение будет появляться регулярно-иррегулярно, пока хозяева не увидят, что у них окопался вредитель. Или модератор поумнеет или его пнут под зад. (Гость)
    05.05.2017 20:03:06
    +1 1-1
  • А как с откатами и взятками,у нас всё на этом строится,а там расстрел ведь за это?!
    Ладно,хоть с Китаем,будут сюда всё третьесортное тащить и сбывать,ведь с Финки нам запретили есть не отравленные продукты..... Потерпим ,выхода нет,один хрен... (Гость)
    05.05.2017 20:56:57
    +1 -1
  • ведь с Финки нам запретили есть не отравленные продукты....
    ......... (Гость)
    05.05.2017 21:26:41
    +1 -1
  • Все как обычно, приходит новый ставленик рашки, сразу начинается - новые проекты, бла-бла-бла а в итоге ноль (Гость)
    05.05.2017 21:43:10
    +1 -1


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