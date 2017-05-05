Международные связи

Китайские инвесторы готовы вкладываться в Карелию

И. о. министра экономического развития республики рассказал о результатах рабочей поездки в нашей делегации в китайскую провинцию Фуцзянь.





Поездка состоялась в рамках подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве между нашими регионами. Как отметил руководитель ведомства Евгений Жирнель, эта работа организована совместно с Министерством иностранных дел и аппаратом Совета Безопасности России по поручению президента России. Ряд направлений курирует Госкомиссия по подготовке к 100-летию республики.





В настоящее время в Карелии при поддержке Банка БРИКС активно реализуется совместный российско-китайский проект в сфере гидроэнергетики, ведутся переговоры по проекту строительства ветровой электростанции на берегу Белого моря. Хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества есть в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, деревообработки, производства бумаги и целлюлозы, которые Карелия уже сейчас экспортирует в КНР.





Также китайских партнеров очень интересует направление туризма. Туристический потенциал Карелии они оценили в ходе своего официального визита в марте. Ответный визит представителей нашей республики, который состоялся в конце апреля, позволил продолжить обсуждение совместных проектов. Карельская делегация провела переговоры с Корпорацией инвестиций и развития провинции Фуцзянь и побывала на инновационных биотехнологических предприятиях, специализирующихся на глубокой переработке дикоросов.





- Китайцы выразили готовность сотрудничать в этой сфере, делиться опытом и реализовывать инвестиционные проекты на территории Карелии, - сказал Евгений Жирнель.





По его словам, большие возможности сотрудничества у наших регионов есть также в сфере образования и науки. Карельская делегация посетила Университет сельского и лесного хозяйства провинции Фуцзянь, где обсуждались перспективы подписания соглашения между университетами для взаимодействия по обмену студентами, реализации совместных научных исследований, прикладных проектов.





- В университете мы увидели пример организации небольшого производства, где студенты могут пройти всю цепочку полностью, начиная с исследований по разработке новой продукции и заканчивая производством готового опытного образца. В Китае очень хорошая связка между исследованиями и производством - это то, к чему мы идем, - подчеркнул Евгений Жирнель.





Соглашение о сотрудничестве между провинцией Фуцзянь и Карелией планируют подписать в сентябре во время саммита БРИКС, который пройдет в Китае. План реализации этого соглашения предполагает широкий спектр направлений сотрудничества и включит конкретные мероприятия в области экономики, культуры, туризма, образования и науки.





05.05.2017