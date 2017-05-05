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05.05.2017

Чтобы помнили

Жителей Карелии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

Одним из главных событий Дня Победы традиционно станет шествие родственников тех, кто боролся против фашизма в 1941-1945 годах. В прошлом году к акции в Карелии присоединились более 30 тысяч человек.

В Петрозаводске сбор «Бессмертного полка» пройдет 9 Мая на площади Ленина с 13.30. Движение колонны начнется в 14.15 и продолжится по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова.

На акцию «Бессмертный полк» можно прийти с фотографией своего родственника-фронтовика или специально изготовленным транспарантом с изображением и краткой информацией о нем.
Кроме того, любой желающий уже сейчас может разместить информацию о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны, а также уточнить информацию о нем на всероссийских сайтах Бессмертного полка http://moypolk.ru/ и https://polkrf.ru/.

Для уточнения информации о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, все жители Карелии могут обращаться в Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе по телефону 8(8142)76-00-93 или в Центр молодежи Петрозаводска 57-84-93.

Третий год подряд в рамках «Бессмертного полка» проходят акции «Бессмертный полк «Радио Карелия» и «Чтобы Вечный огонь не погас». Так, участникам акции «Бессмертный полк «Радио Карелия» предлагают рассказать в прямом эфире о судьбе своих родственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной. Редакция ждет истории по будням по телефону (8142)76-18-71. Аудиофайлы можно прислать на электронную почту radiopolk@mail.ru

6 мая завершается прием заявок на участие в акции «Чтобы Вечный огонь не погас». Напомним, что в рамках акции жителям Карелии предлагают заступить в гражданский Почетный караул у мемориальных комплексов в муниципальных районах и городских округах республики. В Петрозаводске акция пройдет 8 мая 2017 года с 14:00 до 19:00 у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» (пл. Ленина, 1).


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  • достали уже (Гость)
    05.05.2017 12:00:16
    +1 -1
  • Нафиг надо в выходной день по городу болтаться.. шашлык-машлык (Гость)
    05.05.2017 12:45:13
    +1 -1
  • Может и схожу. Завтра запланировал в ночном клубе вискаря жрануть с телочками. (Гость)
    05.05.2017 17:32:53
    +1 -1
  • А модератор упорот в своей тупости. Трет комменты. Видимо считает, что начальники ему спасибо скажут за уменьшение посещаемости сайта. Альтернатива: модератор-молодец, трет неугодные комменты, а Парфенчиков платит газете "Все" за политическую лояльность. Но это - вряд-ли. Вывод: модератор вредит бизнесу владельцев газеты и сайта, а те и не ведают.
     
    Это сообщение будет появляться регулярно-иррегулярно, пока хозяева не увидят, что у них окопался вредитель. Или модератор поумнеет или его пнут под зад. (Гость)
    05.05.2017 20:06:16
    +1 -1


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