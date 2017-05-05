Чтобы помнили

Жителей Карелии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

Одним из главных событий Дня Победы традиционно станет шествие родственников тех, кто боролся против фашизма в 1941-1945 годах. В прошлом году к акции в Карелии присоединились более 30 тысяч человек.





В Петрозаводске сбор «Бессмертного полка» пройдет 9 Мая на площади Ленина с 13.30. Движение колонны начнется в 14.15 и продолжится по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова.





На акцию «Бессмертный полк» можно прийти с фотографией своего родственника-фронтовика или специально изготовленным транспарантом с изображением и краткой информацией о нем.

https://polkrf.ru/. Кроме того, любой желающий уже сейчас может разместить информацию о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны, а также уточнить информацию о нем на всероссийских сайтах Бессмертного полка http://moypolk.ru/





Для уточнения информации о своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, все жители Карелии могут обращаться в Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе по телефону 8(8142)76-00-93 или в Центр молодежи Петрозаводска 57-84-93.





Третий год подряд в рамках «Бессмертного полка» проходят акции «Бессмертный полк «Радио Карелия» и «Чтобы Вечный огонь не погас». Так, участникам акции «Бессмертный полк «Радио Карелия» предлагают рассказать в прямом эфире о судьбе своих родственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной. Редакция ждет истории по будням по телефону (8142)76-18-71. Аудиофайлы можно прислать на электронную почту radiopolk@mail.ru





6 мая завершается прием заявок на участие в акции «Чтобы Вечный огонь не погас». Напомним, что в рамках акции жителям Карелии предлагают заступить в гражданский Почетный караул у мемориальных комплексов в муниципальных районах и городских округах республики. В Петрозаводске акция пройдет 8 мая 2017 года с 14:00 до 19:00 у мемориального комплекса «Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» (пл. Ленина, 1).





05.05.2017