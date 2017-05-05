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05.05.2017

Дань уважения

Памятный знак павшим за Отечество воинам откроют в Петрозаводске

В карельской столице появится монумент в честь советских и российских воинов, павших за Отечество.

В преддверии празднования Дня Победы, 8 мая, в 10.00 около Храма во имя святого Илии Пророка на Первомайском проспекте в Петрозаводске состоится торжественное открытие памятного знака «Советским и Российским воинам, павшим за Отечество».

В мероприятии примут участие заместитель секретаря Совета безопасности России, генерал Армии Рашид Нургалиев, депутат Госдумы Российской Федерации Валентина Пивненко, временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, генерал-лейтенант полиции, ветеран Воздушно-десантных войск России Владимир Горшуков, заместитель председателя республиканского отделения ВОО «Боевое братство» Александр Гореликов, представители ветеранских и общественных организаций.

Памятный знак возведен в рамках проекта «Аллея Российской Славы» в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории России и за ее пределами, по инициативе общественных организаций. Автором проекта является скульптор Михаил Сердюков.


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  • А за взятие Шипки? (Гость)
    05.05.2017 15:11:22
    +1 -1
  • ага.. дружественно напали на Афганистан и получили люлей!!!
     
    А теперь бегают, медальками трясут..
     
    Вояки - строят церкви, попы сшибают людей по пьянке,
    президент - песдит с телевизора даже не моргая ,
    поклонская бегает с сыкающим бюстом императора.
     
    НАРОД , ЧТО У ВАС В ГОЛОВАХ ???? (Гость)
    05.05.2017 19:38:08
    +1 -1
  • А модератор упорот в своей тупости. Трет комменты. Видимо считает, что начальники ему спасибо скажут за уменьшение посещаемости сайта. Альтернатива: модератор-молодец, трет неугодные комменты, а Парфенчиков платит газете "Все" за политическую лояльность. Но это - вряд-ли. Вывод: модератор вредит бизнесу владельцев газеты и сайта, а те и не ведают.
     
    Это сообщение будет появляться регулярно-иррегулярно, пока хозяева не увидят, что у них окопался вредитель. Или модератор поумнеет или его пнут под зад. (Гость)
    05.05.2017 20:03:51
    +1 -1
  • На редакцию Вся Карелия уже накатали заяву в СК РФ о рекламе секс-услуг, ответ пришел что заявление принято к рассмотрению.. Взрывпакет (Гость)
    05.05.2017 20:52:27
    +1 -1
  • Уважения к кому?? К тем, кто рабами были, рабами умирали и еще и потомков рабами сделали?? Вся страна ГУЛАГ. (Гость)
    05.05.2017 20:53:43
    +1 -1


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