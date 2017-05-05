Дань уважения

Памятный знак павшим за Отечество воинам откроют в Петрозаводске

В карельской столице появится монумент в честь советских и российских воинов, павших за Отечество.





В преддверии празднования Дня Победы, 8 мая, в 10.00 около Храма во имя святого Илии Пророка на Первомайском проспекте в Петрозаводске состоится торжественное открытие памятного знака «Советским и Российским воинам, павшим за Отечество».





В мероприятии примут участие заместитель секретаря Совета безопасности России, генерал Армии Рашид Нургалиев, депутат Госдумы Российской Федерации Валентина Пивненко, временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, генерал-лейтенант полиции, ветеран Воздушно-десантных войск России Владимир Горшуков, заместитель председателя республиканского отделения ВОО «Боевое братство» Александр Гореликов, представители ветеранских и общественных организаций.





Памятный знак возведен в рамках проекта «Аллея Российской Славы» в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории России и за ее пределами, по инициативе общественных организаций. Автором проекта является скульптор Михаил Сердюков.





05.05.2017