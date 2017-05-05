Необходимые меры

Аварийные тополя на Мерецкова в Петрозаводске заменят клены

На одной из улиц карельской столицы снесут опасные деревья и высадят новые.





С 3 по 12 мая на улице Маршала Мерецкова проведут плановые работы по сносу аварийных тополей. На их месте посадят крупномерные деревья.





В связи со сложной транспортной ситуацией на данном участке работы решено проводить только по утрам. Мэрия города приносит извинения жильцам домов на этой улице за возможные неудобства.





Работы осуществляет подрядная организация «Финпромстрой» в рамках муниципального контракта.





05.05.2017