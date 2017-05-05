Распоряжение отдано

Фотоотчеты о состоянии братских могил и воинских мемориалов создадут в Карелии

Все материалы руководители районов должны будут передать лично врио главы республики.





Артур Парфенчиков потребовал предоставить фотоотчеты о состоянии братских захоронений и воинских мемориалов на территории Карелии. Об этом, обращаясь к главам муниципальных образований, руководитель республики заявил на заседании правительства Карелии. Также Парфенчиков напомнил о необходимости провести месячник чистоты во всех районах.





- Поручение по субботникам продолжаю держать на особом контроле. Знаю, что горожане уже выходят на уборку территорий – за это им отдельное спасибо. Обращаю внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость качественного планирования и материально-технического обеспечения мероприятий по уборке территорий, - отметил Артур Парфенчиков. Он также предложил поддержать активистов, которые уже сегодня приводят общественные места, парки, дворы в порядок и подключить предпринимателей и бизнесменов к уборке прилегающих территорий.





В преддверии Дня Победы руководитель региона также обратил внимание на состояние и содержание воинских мемориалов.





- Давайте приведем в порядок все мемориалы, памятники, обелиски в честь героев Победы на территории республики. Это не всегда упирается в деньги. Убрать мусор, подкрасить ограду – все это в наших силах. 9 Мая ветераны должны прийти не к заброшенным, а к ухоженным и благоустроенным местам памяти и славы. Фотоотчеты о том, в каком состоянии находятся мемориалы, прошу прислать мне лично, - заявил Артур Парфенчиков.





05.05.2017