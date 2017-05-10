Сохраняя историю

Финские оборонительные укрепления в Медвежьегорском районе Карелии превратят в туристические объекты

На горе Лысуха жители и гости республики смогут лично осмотреть доты, казармы и убежища периода Второй мировой войны.





В регионе реализуют проект «Медвежьегорские рубежи». Он стартовал в декабре 2016 года и рассчитан на 10 месяцев. В Медвежьегорске, на горе Лысуха, находится один из интереснейших объектов военной истории на территории Карелии - комплекс финских оборонительных укреплений периода Второй мировой войны. После взятия города в декабре 1941 года здесь принялись создавать мощный укрепрайон. К середине 1944-го все высоты, окаймляющие Медвежьегорск с трех сторон, превратили в сильные опорные пункты с многочисленными огневыми точками, прикрытыми проволочными заграждениями и минными полями. Оборонительные пункты представляли собой комплексные сооружения, вырубленные в скалах и тщательно замаскированные. Наружу выходили бронированные колпаки с отверстиями для наблюдения и стрельбы. В настоящее время сохранились доты, казармы, убежища, противотанковые заграждения.





В рамках проекта уже проведены архивные исследования по памятникам военной истории района. А в мае на участке собираются вырубить кустарник и деревья. На горе Лысуха благоустроят пещеру, в которой в годы войны располагалась казарма. Внутри покрасят стены, наладят освещение, смонтируют вентиляционную систему, установят двери. В дальнейшем в пещере появится выставка, рассказывающая о военных событиях и истории строительства укрепрайона с историческими фотографиями и картами. Также в планах установка указателей к объектам и информационного щита, частичное благоустройство остальных наземных и подземных инженерных сооружений.













Кроме того, летом 2017 года запланирована экспедиция по поиску погибших на местах боев времен Великой Отечественной войны — высотах имени Тюрпека, имени Костенко, имени Фанягина. В мероприятии примут участие представители поисковых отрядов Карелии, Москвы, Вологодской, Архангельской и Челябинской областей. Здесь также установят информационные баннеры и указатели. По результатам полевого исследования подготовят описание объектов и составят схемы их территорий.





Помимо этого, проект «Медвежьегорские рубежи» включает благоустройство двух братских воинских захоронений: на ст.Масельская и на 646-м км трассы Санкт-Петербург-Мурманск. Добавим, что средства на все перечисленные мероприятия получены благодаря граниту в 850 тысяч рублей. Деньги предоставил Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» республиканской организации по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества «Союз поисковых отрядов Карелии».





10.05.2017