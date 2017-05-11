Международные связи

Торгово-экономическое сотрудничество между Карелией и Белоруссией обсудят в Петрозаводске

В карельской столице пройдет выездное заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики.





В работе заседания примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, представители правительства Карелии и Торгово-промышленной палаты региона.





Чиновники обсудят состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Карелии, рассмотрят ход подготовки IV Форума регионов Беларуси и России, а также вопросы деятельности Парламентского собрания и взаимодействия с межпарламентскими организациями.





Также во время визита союзные парламентарии встретятся с премьер-министром правительства Карелии Александром Чепиком и с председателем Законодательного собрания республики Элиссаном Шандаловичем.





10.05.2017