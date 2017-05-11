Происшествия на дороге

Трое человек получили травмы в двух ДТП в Карелии

Сразу две аварии с пострадавшими произошли в Пряжинском районе республики.





Накануне вечером на 379-м километре трассы «Кола» водитель на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 208D допустил занос машины. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП травмы получила пассажирка автомобиля, 26-летняя девушка, она находится на амбулаторном лечении.





Еще одна авария произошла в Пряжинском районе в 23:20 на 374-м километре дороги «Кола». По предварительным данным, на трассе занесло автомобиль ГАЗ 2217. Он выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате травмы получил водитель машины, 42-летний мужчина, и пассажир, 34-летний мужчина. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, рассказали в ГИБДД Карелии.





11.05.2017