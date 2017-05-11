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11.05.2017

Происшествия на дороге

Трое человек получили травмы в двух ДТП в Карелии

Сразу две аварии с пострадавшими произошли в Пряжинском районе республики.

Накануне вечером на 379-м километре трассы «Кола» водитель на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 208D допустил занос машины. В результате иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП травмы получила пассажирка автомобиля, 26-летняя девушка, она находится на амбулаторном лечении.

Еще одна авария произошла в Пряжинском районе в 23:20 на 374-м километре дороги «Кола». По предварительным данным, на трассе занесло автомобиль ГАЗ 2217. Он выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате травмы получил водитель машины, 42-летний мужчина, и пассажир, 34-летний мужчина. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, рассказали в ГИБДД Карелии.


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  • Превышение скорости и неправильная оценка состояния дороги.. евсей (Гость)
    11.05.2017 12:47:57
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