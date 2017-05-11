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11.05.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска просит помощи в поисках подозреваемого

Неустановленный злоумышленник в карельской столице оставил без денег 73-летнего пенсионера.

В середине апреля в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что со счета банковской карты его отца пропали 600 рублей. Как выяснилось позже, с 23 марта по 16 апреля с указанного счета исчезло более 360 тысяч рублей. Это деньги, которые пенсионер копил долгое время. Сам владелец карты не смог объяснить, где она и что с ней случилось.

Сотрудникам уголовного розыска удалось изъять видеозаписи с камер видеонаблюдения одного из банков Петрозаводска. На них заснят мужчина, снимавший деньги с карты потерпевшего. Сейчас устанавливается его личность и местонахождение. Известно, что разыскиваемый может передвигаться на автомобиле «Лада Приора» синего цвета, задние стекла затонированы.



Всех, кто узнал разыскиваемого или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-911-403-51-81, 8-953-548-25-25 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.


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  • сами ищите за бесплатно (Гость)
    11.05.2017 09:59:40
    +1 -1
  • Ублюдку оторвать руки и ноги вывернуть-что-бы только ползать мог.. евсей (Гость)
    11.05.2017 15:55:21
    +1 -1


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