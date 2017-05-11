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11.05.2017

Авария в городе

Легковушка сбила мопед в Карелии

В Сегеже водитель мопеда во время ДТП получил травмы.

Авария произошла 10 мая вечером на улице Спиридонова в районе дома №25. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, на перекрестке неравнозначных дорог при выполнении левого поворота не уступил дорогу мопеду Alfa.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства, 38-летний мужчина, получил телесные повреждения, находится на стационарном лечении, сообщили в Госавтоинспекции региона.


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