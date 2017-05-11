11.05.2017
Авария в городе
Легковушка сбила мопед в Карелии
В Сегеже водитель мопеда во время ДТП получил травмы.
Авария произошла 10 мая вечером на улице Спиридонова в районе дома №25. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, на перекрестке неравнозначных дорог при выполнении левого поворота не уступил дорогу мопеду Alfa.
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства, 38-летний мужчина, получил телесные повреждения, находится на стационарном лечении, сообщили в Госавтоинспекции региона.