Охота идет

Численность волков продолжают регулировать в Карелии

На сегодня в республике обитает порядка 380 волков, их численность сократилась с прошлого года.





В регионе продолжаются мероприятия по регулированию численности волка, сообщили в Управлении охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.





- С 1 января по 1 мая 2017 года в республике добыто 56 волков, из них в рамках любительской охоты - 37 особей. Сумма вознаграждения за добытых хищников составила 560 тысяч рублей. Основным способом добычи волка в зимний период является оклад с применением флажков, - рассказали в ведомстве.





По данным, полученным в ходе обработки материалов зимнего маршрутного учета, численность волка в Карелии составила около 380 особей, что на 30% меньше уровня 2016 года.





11.05.2017