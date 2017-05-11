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11.05.2017

Финансовая поддержка

Начинающие фермеры Карелии могут получить субсидию в три миллиона рублей

Власти республики готовы рублем поддержать создание и развитие крестьянских хозяйств.

В регионе продолжают принимать документы на конкурс среди начинающих фермеров на право получения субсидии. Власти готовы помочь в достижении целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. В конкурсе могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, услуг.

Документы нужно подать до 22 мая включительно. Информация о проведении конкурса и документы для участия в конкурсном отборе размещены на главной странице сайта Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.

Победители смогут получить субсидию на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства до трех миллионов рублей и на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений - 1,5 миллиона рублей.


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  • вот конечно интересно..сколько бюджетных денек уж потратили на фермерские хозяйства с 80-х прошлого столетия,а они хоть где нибудь работают в РК?. обыватель (Гость)
    11.05.2017 15:20:57
    +1 -1
  • так в чем сталин был не прав, создавая колхозы? (Гость)
    11.05.2017 18:59:43
    +1 -1


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