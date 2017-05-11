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11.05.2017

Деньги и долги

Госдолг Карелии превышает 22 миллиарда рублей

С начала года государственный долг региона получилось сократить на 367 миллионов.

Как рассказали в правительстве республики, объем госдолга Карелии на 1 мая текущего года составил 22 миллиарда 253 миллиона рублей. За четыре месяца он снизился на 367 миллионов.

В соответствии с графиками произведены необходимые выплаты по ценным бумагам республики в сумме 200 миллионов рублей. Также своевременно погашена задолженность перед кредитными организациями в сумме двух миллиардов 567 миллионов. Привлечены кредиты в форме возобновляемых кредитных линий в сумме 600 миллионов рублей и краткосрочный бюджетный кредит на покрытие кассовых разрывов в два миллиарда 100 миллионов рублей.

Доля рыночного долга (ценные бумаги и кредиты банков) в составе долговых обязательств снижена с 46%, по состоянию на 1 января 2017 года, до 37% на 1 мая 2017 года. Все долговые обязательства республика исполнила в полном объеме и в установленные сроки.


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  • Дань Москве, чтобы они нам из телевизора о том как мы хорошо живём пели (Гость)
    11.05.2017 12:00:53
    +1 -1
  • страна дураков. вовик (Гость)
    11.05.2017 18:58:25
    +1 -1
  • Вовик,скорей не пуганных идиотов,уж простите,что не день ,так только ржать приходиться: какие решения и какие меры принимаются по ремонту дорог,к примеру,как напротив универа покрасили плиты в красный цвет,вместо замены(по Нике показали сегодня),что творится на набережной,ужас, в  общем для дураков это мелко,тут крупнее казусы...
    А в газетах: кругом фото "сити-менеджера", и ведь не стыдно ей пиариться в таком де.....,честный человек давно бы в отставку подал ..... Вовику (Гость)
    11.05.2017 19:14:12
    +1 -1
  • вовик

    страна дураков. вовик (Гость)
    Это точно! Первый здесь ДУРАК ЭТО -УДАЛЯЮЩИЙ КОМЕНТЫ.  А ещё какой дурак проводить преступную политику против народа??? Может кто знает? на покупку машины мизерный кредит в поцентах. А на покупку жилья ---кредит под огромный процент. И такая работа правительства устраивает президента.Как жить дальше в такой стране?. евсей (Гость)
    11.05.2017 20:16:44
    +1 -1


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