Деньги и долги

Госдолг Карелии превышает 22 миллиарда рублей

С начала года государственный долг региона получилось сократить на 367 миллионов.





Как рассказали в правительстве республики, объем госдолга Карелии на 1 мая текущего года составил 22 миллиарда 253 миллиона рублей. За четыре месяца он снизился на 367 миллионов.





В соответствии с графиками произведены необходимые выплаты по ценным бумагам республики в сумме 200 миллионов рублей. Также своевременно погашена задолженность перед кредитными организациями в сумме двух миллиардов 567 миллионов. Привлечены кредиты в форме возобновляемых кредитных линий в сумме 600 миллионов рублей и краткосрочный бюджетный кредит на покрытие кассовых разрывов в два миллиарда 100 миллионов рублей.





Доля рыночного долга (ценные бумаги и кредиты банков) в составе долговых обязательств снижена с 46%, по состоянию на 1 января 2017 года, до 37% на 1 мая 2017 года. Все долговые обязательства республика исполнила в полном объеме и в установленные сроки.





11.05.2017