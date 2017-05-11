11.05.2017
Смена кадров
Глава комитета ЖКХ решил уйти из мэрии Петрозаводска
Денис Жердев уже написал заявление по собственному желанию.
В администрации города снова кадровые перестановки. На этот раз из мэрии увольняется председатель комитета ЖКХ Денис Жердев. Накануне он написал заявление и готов покинуть пост.
Причины увольнения неизвестны, также пока непонятно, кто займет освободившееся кресло. Напомним, Дениса Жердева назначили главой комитета ЖКХ мэрии карельской столицы в конце апреля 2016 года.