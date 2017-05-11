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11.05.2017

Смена кадров

Глава комитета ЖКХ решил уйти из мэрии Петрозаводска

Денис Жердев уже написал заявление по собственному желанию.

В администрации города снова кадровые перестановки. На этот раз из мэрии увольняется председатель комитета ЖКХ Денис Жердев. Накануне он написал заявление и готов покинуть пост.

Причины увольнения неизвестны, также пока непонятно, кто займет освободившееся кресло. Напомним, Дениса Жердева назначили главой комитета ЖКХ мэрии карельской столицы в конце апреля 2016 года.


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