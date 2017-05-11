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11.05.2017

Вниманию водителей

Движение по объездной дороге в Петрозаводске ограничат из-за ремонта

Дорогу на подъезде к карельской столице начнут ремонтировать завтра и закончат в начале осени.

С 12 мая на подъезде к Петрозаводску введут временное ограничение движения транспорта. Это связано с ремонтом указанного участка, рассказали в управлении трассы «Кола». Специалисты собираются приступить к фрезеровке дорожного полотна и укладке асфальтобетона.

- На отдельных участках дороги движение транспорта организуют посредством реверсивного или одностороннего движения с участием регулировщиков. Работы собираются вести в круглосуточном режиме, - отметили дорожники.

На время ремонта управление трассы «Кола» просит водителей выбирать пути объезда, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта. К слову, подъезд к городу будут приводить в порядок вплоть до начала сентября. Дорога на этом участке станет четырехполосной: по две полосы в каждом направлении. Кроме того, специалисты установят освещение до Лесного проспекта, дорожные знаки, барьерное ограждение, автопавильоны и нанесут разметку.


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  • хорошая была дорога...зачем ее реконструировать,создали проблему.. (Гость)
    11.05.2017 15:21:43
    +1 -1
  • В один год сделают кое-как,на следующий:- ремонт этой же дороги ....,когда же головой начнут думать и руками, не из ж....которые, делать?. "Профессионалы",блин,смех просто... (Гость)
    11.05.2017 20:42:49
    +1 -1


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