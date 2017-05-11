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11.05.2017

Придется платить

Охотник в Карелии одним выстрелом убил двух медведей

За смерть одного из животных мужчине придется заплатить штраф в 90 тысяч рублей.

Прокуратура республики потребовала от местного жителя возместить вред, нанесенный окружающей среде. По данным дела, в ноябре прошлого года мужчина охотился в Медвежьегорском районе. У него была лицензия на добычу одного бурого медведя. Однако, стреляя, он случайно убил двух.

После случившегося нарушителя привлекли к административной ответственности. Правда, добровольно выплачивать штраф он не захотел. В итоге Петрозаводский суд за причинение вреда окружающей среде потребовал с ответчика 90 тысяч рублей.


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  • охота в карелии только для богатых и очень богатых (Гость)
    11.05.2017 21:36:24
    +1 -1
  • -За что?
    Этот "человек" убил этих зверей,что плохого они ему сделали???!!!
    Этот "человек" умирал с голоду?эти звери напали на него????
    -Убивать беззащитное существо,без крайней необходимости это по меньшей мере подло!!!!!!
    -Но законы вселенной НЕОТВРАТИМЫ!!!!!
    У это СУДА нет выходных...... helganz70 (Гость)
    12.05.2017 01:29:06
    +1 -1

  • охота в карелии только для богатых и очень богатых
      Так стань богатым и не ной.. ватник со стажем (Гость)
    12.05.2017 07:52:49
    +1 -1
  • helganz70

    Этот "человек" убил этих зверей,что плохого они ему сделали???!!!
    Молод ты еще, сосунок, не видел, что медведь может с человеком сделать. (Гость)
    12.05.2017 08:44:22
    +1 -1

  • Молод ты еще, сосунок, не видел, что медведь может с человеком сделать.
      Старый пердун, ты не видел что человек с человеком может сделать (Гость)
    12.05.2017 09:07:14
    +1 -1


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