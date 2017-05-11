Придется платить

Охотник в Карелии одним выстрелом убил двух медведей

За смерть одного из животных мужчине придется заплатить штраф в 90 тысяч рублей.





Прокуратура республики потребовала от местного жителя возместить вред, нанесенный окружающей среде. По данным дела, в ноябре прошлого года мужчина охотился в Медвежьегорском районе. У него была лицензия на добычу одного бурого медведя. Однако, стреляя, он случайно убил двух.





После случившегося нарушителя привлекли к административной ответственности. Правда, добровольно выплачивать штраф он не захотел. В итоге Петрозаводский суд за причинение вреда окружающей среде потребовал с ответчика 90 тысяч рублей.





11.05.2017