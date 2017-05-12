Возглавили рейтинг

Карельский фестиваль «Калакунда» признали лучшим для этнографического туризма в России

Рыбный фестиваль, который проводят в Петрозаводске, стал популярным среди туристов, интересующихся этнотуризмом.





Своеобразный рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. Согласно исследованию, пятерку самых популярных российских регионов для этнотуризма составляют Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область и Хакасия.





Рейтинг основан на данных анализа предложений этнотуров и этнографических фестивалей. В число популярных этнофестивалей 2017 года в Карелии вошел рыбный фестиваль «Калакунда», который в этом году пройдет в Петрозаводске 23 сентября, а также фестивали «Олония – гусиная столица», рыбной ловли «Ладожские шхеры», судостроения «Кижская регата».





Для справки: этнотуризм — это путешествия и этнографические туры с целью знакомства с культурой, фольклором, промыслами и ремеслами народов России.





11.05.2017