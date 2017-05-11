Извечная проблема

Ямы на Первомайке и Лососинном шоссе начали ремонтировать в Петрозаводске

В карельской столице подрядчики продолжают приводить дороги в порядок в рамках гарантийных обязательств.





Сегодня в центре внимания дорожников два объекта. Рабочие компании «Ремстройкомплект» устраняют дефекты на Лососинском шоссе, а специалисты «ПСК Строитель» заделывают ямы на Первомайском проспекте. Эти работы ведутся по гарантии.





Напомним, в апреле специалисты комитета ЖКХ обследовали состояние дорог, которые ремонтировались в прошлом году за счет субсидии из федерального бюджета. В результате сотрудники мэрии нашли дефекты на шестнадцати объектах: четырех асфальтированных и 12 грунтовых дорогах. Этими улицами занималась фирма «ПСК Строитель». На сегодня подрядчик устранил большую часть ям.





Сложнее обстоят дела с компанией «Ремстройкомплект». Специалисты мэрии обнаружили дефекты на 21 объекте из отремонтированных 27-ми. Кроме того, вмешательства требуют и 20 грунтовых дорог из 25 приведенных в порядок почти год назад. Подрядчик обещал справиться со всеми недостатками к 20 мая.





11.05.2017