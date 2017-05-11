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11.05.2017

Извечная проблема

Ямы на Первомайке и Лососинном шоссе начали ремонтировать в Петрозаводске

В карельской столице подрядчики продолжают приводить дороги в порядок в рамках гарантийных обязательств.

Сегодня в центре внимания дорожников два объекта. Рабочие компании «Ремстройкомплект» устраняют дефекты на Лососинском шоссе, а специалисты «ПСК Строитель» заделывают ямы на Первомайском проспекте. Эти работы ведутся по гарантии.

Напомним, в апреле специалисты комитета ЖКХ обследовали состояние дорог, которые ремонтировались в прошлом году за счет субсидии из федерального бюджета. В результате сотрудники мэрии нашли дефекты на шестнадцати объектах: четырех асфальтированных и 12 грунтовых дорогах. Этими улицами занималась фирма «ПСК Строитель». На сегодня подрядчик устранил большую часть ям.

Сложнее обстоят дела с компанией «Ремстройкомплект». Специалисты мэрии обнаружили дефекты на 21 объекте из отремонтированных 27-ми. Кроме того, вмешательства требуют и 20 грунтовых дорог из 25 приведенных в порядок почти год назад. Подрядчик обещал справиться со всеми недостатками к 20 мая.


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  • бесполезно,если не сделать "подушки"...деньги в никуда... (Гость)
    11.05.2017 17:39:48
    +1 -1
  • Дураки и дороги - пол беды,вот дуракам дали дорогу :- это уже катастрофа,лет 50 надо ,чтобы избавиться от них..... Уже и не смешно..... (Гость)
    11.05.2017 21:18:59
    +1 -1


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