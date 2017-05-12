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12.05.2017

Международные отношения

Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Карелией в сфере высоких технологий

Представители Беларуси и нашего региона считают, что реализация общих проектов должна выйти на новый уровень.

В Петрозаводске прошло выездное заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики. Один из вопросов на совещании касался состояния и перспектив развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Карелии. Между сторонами установлены давние дружественные отношения. По итогам 2016 года объем внешней торговли составил 6,2 миллиона долларов США. Объем экспорта товаров в Белоруссию увеличился на 8% и достиг четырех миллионов долларов США. Объем импорта из Беларуси в Карелию за прошлый год составил 2,2 миллиона долларов США.

Помимо торгово-экономического, идет взаимодействие в сфере природопользования и экологии, лесного хозяйства, транспорта, строительства, культуры и туризма, спорта и молодежной политики. Однако, как было отмечено сторонами, возможностей для сотрудничества и взаимных интересов у республик гораздо больше. И, прежде всего, должно развиваться научно-технологическое взаимодействие.

По мнению председателя Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергея Рахманова, сегодня необходимо проанализировать все аспекты совместной работы Карелии и Беларуси и найти варианты ее расширения и повышения эффективности.

- Сейчас главная задача – интеллектуализировать наше сотрудничество. Наши ожидания связаны с высокими технологиями, с применением новых подходов в традиционных отраслях сотрудничества, производством современной техники. Интересными могут быть совместные проекты в IT- технологиях, сфере искусственного интеллекта, - отметил Сергей Рахманов.
Для Карелии, как рассказал премьер-министр правительства Александр Чепик, наиболее перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь – сельское и лесное хозяйство, рыбоводство, а также развитие инноваций и науки.

- По ряду отраслей уже есть конкретные договоренности. Так, карельские студенты будут обучаться современным технологиям сельского и лесного хозяйства в одном из вузов Беларуси. Будем изучать опыт республики по развитию животноводства, в частности молочного направления. Специалисты из Беларуси помогут нам провести аудит в этой сфере, - сообщил Александр Чепик.

Как отметили представители сторон, сегодня важно всю проводимую работу по развитию сотрудничества поставить на постоянную основу и на практике достигать намеченных договоренностей. Об этом заявил и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Степан Киричук.

- Сотрудничество Карелии и Республики Беларусь осуществляется, но мы говорим о новом уровне этого сотрудничества, о том уровне, который бы через технологический прорыв, через четко поставленные программы, сроки и ответственных исполнителей, получил рывок и новое развитие. Нужны абсолютно новые подходы в сотрудничестве и реальные экономические успехи, - сказал Степан Киричук.


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  • В Карелии дохрена высоких технологий (Гость)
    12.05.2017 10:22:25
    +1 -1
  • Беларуси такие надои молока как у нас и не снились. (Гость)
    12.05.2017 12:01:22
    +1 -1
  • наши высокотехнологи уже на нарах. начиная с Нелидова (губер) и Алихана (Совет федераций),  куда уж выше.  Они наууууууууууучу. (Гость)
    13.05.2017 19:44:32
    +1 -1
  • Эта едрисня скоро боком для страны и народа вылезет.И виля колхозные не помогут - только смена поносноу едрисни (Гость)
    13.05.2017 20:51:10
    +1 -1
  • Почитайте в интернете статью известного блогера : "Украденная победа",многое начинает быть понятным..... "Мы" сходим с ума....похоже... (Гость)
    13.05.2017 21:21:19
    +1 -1


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