Авария в городе

Пожилая пенсионерка попала под колеса машины в Петрозаводске

В карельской столице автомобиль наехал на 79-летнюю местную жительницу.





Авария произошла накануне днем на нерегулируемом перекрестке улиц Красной и Анохина. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra при повороте налево сбил 79-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.





В результате ДТП пенсионерка получила травмы, сейчас она находится на стационарном лечении. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.





12.05.2017