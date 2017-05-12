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12.05.2017

Авария в городе

Пожилая пенсионерка попала под колеса машины в Петрозаводске

В карельской столице автомобиль наехал на 79-летнюю местную жительницу.

Авария произошла накануне днем на нерегулируемом перекрестке улиц Красной и Анохина. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra при повороте налево сбил 79-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, сейчас она находится на стационарном лечении. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в ГИБДД Карелии.


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  • Опасный перекрёсток.Но водила виноват-животного нельзя давить -А ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕК!!! Превышение скорости.. евсей (Гость)
    12.05.2017 20:10:01
    +1 -1


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