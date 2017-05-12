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12.05.2017

На заметку

Госавтоинспекция Карелии снова будет ловить пьяных водителей

На дорогах республики автолюбителей собираются проверять на трезвость.

В предстоящие выходные дорожные полицейские снова устроят профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей, чтобы пресечь нарушения правил. Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от управления транспортным средством в случае употребления спиртных напитков.

Кроме того, в связи с переменчивой погодой и перепадами температур ГИБДД Карелии рекомендует водителям во избежание аварийных ситуаций на дороге соблюдать скоростной режим, следить за безопасностью при обгоне и быть предельно внимательными в пути.


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  • Завтра не будет? А в понедельник будет? (Гость)
    12.05.2017 10:58:55
    +1 -1


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