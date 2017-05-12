На заметку

Госавтоинспекция Карелии снова будет ловить пьяных водителей

На дорогах республики автолюбителей собираются проверять на трезвость.





В предстоящие выходные дорожные полицейские снова устроят профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей, чтобы пресечь нарушения правил. Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от управления транспортным средством в случае употребления спиртных напитков.





Кроме того, в связи с переменчивой погодой и перепадами температур ГИБДД Карелии рекомендует водителям во избежание аварийных ситуаций на дороге соблюдать скоростной режим, следить за безопасностью при обгоне и быть предельно внимательными в пути.





12.05.2017