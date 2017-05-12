Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
12.05.2017

Ужесточение правил

Продажу алкоголя по ночам хотят запретить в кафе Петрозаводска

В заведениях, которые находятся в многоквартирных домах, могут запретить продавать спиртное в розницу.

Жители карельской столицы продолжают жаловаться в мэрию на шумные кафе. В этой связи в администрации прошло совещание с руководителями предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. На встречу пригласили 12 бизнесменов, на чьи заведения систематически поступают жалобы от горожан.

Сотрудники мэрии рассказали предпринимателям об изменениях в российском законодательстве. В частности, что потребление алкоголя, купленного в кафе или закусочной, можно пить только внутри заведения.

- Изменения в закон вступили в силу с 31 марта этого года. Они позволяют привлекать к ответственности бизнесменов, которые под вывеской «кафе» или «закусочной», по сути дела, занимаются розничной продажей алкоголя, запрещенной в магазинах с 23 часов, - сообщила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

Также она отметила, что сейчас проблемы, связанные с продажей спиртного по ночам в предприятиях общественного питания, в том числе, курение и шум, мешающий горожанам, стали крайне актуальны. Руководителям предложено принять меры: обеспечить физическую охрану, как в помещениях, так и на прилегающих территориях; разместить на видном месте объявления для посетителей о соблюдении режима тишины.

Полностью же решить этот вопрос можно только ужесточением законодательства, считают городские власти. Поэтому мэр подготовила предложения в республиканский Закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ирина Мирошник предлагает установить на территории Карелии, в том числе в Петрозаводске, дополнительное ограничение времени розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания.

- Если законодательную инициативу поддержат депутаты Заксобрания, в заведениях, которые находятся в многоквартирных жилых домах или пристроенных к ним помещениях, розничную продажу алкоголя запретят с 22:00 до 08:00 часов. Предложение главы города парламентарии рассмотрят во второй половине года, - отметили в мэрии.


« Госавтоинспекция Карелии снова будет ловить пьяных водителейЖителей Карелии приглашают испытать себя в экстремальном забеге »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Давно пора прекратить бардак этот,на Ленина,не далеко от мэрии ,в подвальчике,под видом "кафе",южане торгуют и водкой и пивом,только в 2-3 раза дороже.... Хорош людей спаивать,в Сибирь всех "бизнесменов"... (Гость)
    12.05.2017 13:20:17
    +1 -1
  • А почему не запретить вообще продавать спиртное(хоть на разлив хоть как)после 21часа. В чём проблеме? В головах законодателей или в чём??? Местная власть должна решать. Ведь ей доверили руководство. И не надо ссылаться на права человека.Морды бьют и не спрашивают ни у кого. Шумят и тд..... евсей (Гость)
    12.05.2017 20:19:14
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]