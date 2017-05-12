Ужесточение правил

Продажу алкоголя по ночам хотят запретить в кафе Петрозаводска

В заведениях, которые находятся в многоквартирных домах, могут запретить продавать спиртное в розницу.





Жители карельской столицы продолжают жаловаться в мэрию на шумные кафе. В этой связи в администрации прошло совещание с руководителями предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. На встречу пригласили 12 бизнесменов, на чьи заведения систематически поступают жалобы от горожан.





Сотрудники мэрии рассказали предпринимателям об изменениях в российском законодательстве. В частности, что потребление алкоголя, купленного в кафе или закусочной, можно пить только внутри заведения.





- Изменения в закон вступили в силу с 31 марта этого года. Они позволяют привлекать к ответственности бизнесменов, которые под вывеской «кафе» или «закусочной», по сути дела, занимаются розничной продажей алкоголя, запрещенной в магазинах с 23 часов, - сообщила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.





Также она отметила, что сейчас проблемы, связанные с продажей спиртного по ночам в предприятиях общественного питания, в том числе, курение и шум, мешающий горожанам, стали крайне актуальны. Руководителям предложено принять меры: обеспечить физическую охрану, как в помещениях, так и на прилегающих территориях; разместить на видном месте объявления для посетителей о соблюдении режима тишины.





Полностью же решить этот вопрос можно только ужесточением законодательства, считают городские власти. Поэтому мэр подготовила предложения в республиканский Закон о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ирина Мирошник предлагает установить на территории Карелии, в том числе в Петрозаводске, дополнительное ограничение времени розничной продажи спиртного при оказании услуг общественного питания.





- Если законодательную инициативу поддержат депутаты Заксобрания, в заведениях, которые находятся в многоквартирных жилых домах или пристроенных к ним помещениях, розничную продажу алкоголя запретят с 22:00 до 08:00 часов. Предложение главы города парламентарии рассмотрят во второй половине года, - отметили в мэрии.





12.05.2017