Проверка выносливости

Жителей Карелии приглашают испытать себя в экстремальном забеге

В Петрозаводске проверить свои силы соберутся около 200 бегунов-любителей.





Экстремальный забег «Испытай себя» пройдет в карельской столице 8 июля на территории республиканского спортивного комплекса «Курган». В соревнованиях примут участие более 200 молодых людей из России и стран ближнего зарубежья.





Участников ожидает пятикилометровый маршрут. Спортсменам предстоит преодолеть трассу с препятствиями: колючей проволокой, скользкими бревнами, переходами реки вброд, грязевыми ваннами, подъемом на стену высотой три метра, паутину из сетки и тоннель. Всего на пути два водных и 13 наземных испытаний. Победит тот, кто дойдет до конца трассы быстрее других.





К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие соответствующую физическую подготовку, предусмотрено индивидуальное и командное участие (от пяти до 10 человек). В командной гонке могут состязаться как однополые, так и смешанные сборные.





Регистрация участников проходит на сайте http://ispytaisebya.ru до 25 июня. Экстремальный забег «Испытай себя» направлен на формирование и пропаганду здорового образа жизни, повышение социальной активности, укрепление здоровья населения и патриотическое воспитание граждан.





12.05.2017