Внимание, розыск!

Юная девушка пропала без вести в Петрозаводске

Полиция занимается поисками 17-летней местной жительницы и просит помощи у горожан.





Сотрудники МВД разыскивают пропавшую без вести Арину Олеговну Давидович 1999 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с апреля 2017 года.





На вид девушке 17 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, лицо бледное, прямые светло-русые волосы до плеч.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить сведения по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02.













12.05.2017