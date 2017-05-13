12.05.2017
Внимание, розыск!
Юная девушка пропала без вести в Петрозаводске
Полиция занимается поисками 17-летней местной жительницы и просит помощи у горожан.
Сотрудники МВД разыскивают пропавшую без вести Арину Олеговну Давидович 1999 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с апреля 2017 года.
На вид девушке 17 лет, рост 168 сантиметров, среднего телосложения, лицо бледное, прямые светло-русые волосы до плеч.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить сведения по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02.