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12.05.2017

Продуктовая корзина

Капуста, лук и морковь продолжают дорожать в Карелии

Цены на некоторые овощи постоянно растут в республике в течение двух последних месяцев.

За неделю в регионе больше всего подорожали белокочанная капуста, картофель, морковь, репчатый лук и свежие помидоры. Эти продукты выросли в цене на 16,6%, 10,1%, 7,2%, 6,8% и 5,2% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,1% подорожало питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности.

В то же время стоимость свежих огурцов снизилась на 3,3%. Кроме того, подешевели на 3,1% куриные яйца, на 0,6- 0,9% - маргарин, охлажденные и мороженые куры, сахарный песок.
Цены на автомобильный бензин марок АИ-95 и выше и АИ-92 (АИ-93) выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.


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  • Про гречку забыли.))). Александр (Гость)
    12.05.2017 21:57:23
    +1 1-1
  • Александр

    Про гречку забыли.))). Александр
      В прошлом году гражданство Финляндии получили более 1 тысячи сомалийцев. Будешь по утрам готовить кофей для черных джентельменов. (Гость)
    13.05.2017 09:27:33
    +1 -1-1
  • А то народа не знает что цены с потолка и растут.Но президент очень любит это правительсто ведь оно всё делает что-бы народу хуже жилось. И отвечать не собирается за бардак в экономике.. евсей (Гость)
    13.05.2017 20:42:13
    +1 1-1
  • Патрионутая вата пусть жрет турнепс, а по праздникам кашу на митингах. Глубоко пофиг на путенский электорат.. успешный бизнесмен (Гость)
    14.05.2017 09:15:16
    +1 -1

  • В прошлом году гражданство Финляндии получили более 1 тысячи сомалийцев

    Идиот! В Карелии живёт только по официальным данным 16 тысяч мусульман. Это 3 процента от населения. В Карелии, где их вообще никогда не было. Что делать будешь, когда они придут к тебе обрезание делать? Про финских сомалийцев рассказывать? Или про Путина и Крым? ))). Александр (Гость)
    14.05.2017 12:33:52
    +1 1-1
  • Александр

    Идиот! В Карелии живёт только по официальным данным 16 тысяч мусульман.
      А при чем здесь мусульмане? Я тебе про твоих темнокожих гостей /теперь уже сограждан/ говорю, с которыми ты каждую неделю дерешься за пособие.. татарин (Гость)
    14.05.2017 13:12:24
    +1 -1
  • татарин

    А при чем здесь мусульмане?

    При том, что перережут они вас когда-нибудь всех.. Александр (Гость)
    14.05.2017 13:21:15
    +1 -1
  • Александр

    При том, что перережут они вас когда-нибудь всех.. Александр

    Ватников не тронут.. Они все втихаря обрезались давно :)) (Гость)
    14.05.2017 13:42:46
    +1 -1

  • Ватников не тронут..

    Ватников прирежут первыми. Потому что при любом раскладе за этот биоматериал никто заступаться не будет.. Александр (Гость)
    14.05.2017 14:24:02
    +1 -1

  • Они все втихаря обрезались давно :))

    Ну и что из этого, что обрезались? А кто из местных ватников сможет сказать по-арабски: "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его?" Ты можешь? Тот-то и оно. А всем, кто этого не сумеет, они ещё одно обрезание сделают. Выше шеи.. Александр (Гость)
    14.05.2017 14:26:11
    +1 -1
  • Александр

    А кто из местных ватников сможет сказать по-арабски: "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его?"
      А при чем здесь арабский? У тебя финский с хохлятским акцентом.. татарин (Гость)
    14.05.2017 15:48:31
    +1 -1


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