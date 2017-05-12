Продуктовая корзина

Капуста, лук и морковь продолжают дорожать в Карелии

Цены на некоторые овощи постоянно растут в республике в течение двух последних месяцев.





За неделю в регионе больше всего подорожали белокочанная капуста, картофель, морковь, репчатый лук и свежие помидоры. Эти продукты выросли в цене на 16,6%, 10,1%, 7,2%, 6,8% и 5,2% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,1% подорожало питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности.





В то же время стоимость свежих огурцов снизилась на 3,3%. Кроме того, подешевели на 3,1% куриные яйца, на 0,6- 0,9% - маргарин, охлажденные и мороженые куры, сахарный песок.

Цены на автомобильный бензин марок АИ-95 и выше и АИ-92 (АИ-93) выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.





12.05.2017