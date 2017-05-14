Вечер с пользой

«Ночь музеев» в Петрозаводске посвятят 100-летию Октябрьской революции и Году экологии

Традиционно в конце мая в городе пройдет Европейская акция «Ночь музеев», которую в мире проведут в 13 раз.





В ночь с 20 на 21 мая в карельской столице местные музей вновь распахнут свои двери для посетителей. По традиции Петрозаводск присоединится к европейской акции «Ночь музеев». В этом году событие приурочат к 100-летию революции 1917 года. Переломный период в судьбе страны станет главной темой акции. Однако ряд учреждений мероприятие посвятят Году экологии в России.





В этот день в музеях Карелии традиционно готовят специальные программы: квесты, концерты, мастер-классы, авторские экскурсии, творческие встречи, лекции, спектакли, исторические реконструкции. В Петрозаводске в нынешнем году в «Ночи музеев» примут участие 13 учреждений культуры. Они подготовили для горожан и гостей интересную и обширную программу. Мероприятия пройдут с 18.00 до 01.00. Кроме того, 17 мая акцию проведут в Шелтозерском вепсском этнографическом музее.





12.05.2017