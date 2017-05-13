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12.05.2017

Обычная история

Карелия сорвала сроки строительства центра культурного развития

Министр культуры России считает, что из-за вялой работы региональных властей в республике до сих пор не возвели новый объект, хотя деньги давно перечислены.

Федеральное ведомство реализует программу по созданию центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Центры строятся по принципу софинансирования. Из федерального бюджета на каждый объект выделяют 50% необходимой суммы, но не более 50 миллионов рублей.

Карелия также получила средства на подобный культурный центр. Однако здание до сих пор не построено. Как рассказал министр культуры России, сдачу объектов в рамках федеральной программы задержали Смоленская и Вологодская области, Карачаево-Черкесия, Башкортостан и Карелия, пишет ТАСС.

- В этом году эти объекты должны быть сданы. Я назвал сейчас регионы, где стройка затягивается по причине вялой работы со стороны региональных властей. Ибо федеральное финансирование вы давно получили, - сказал министр.

Руководитель ведомства Владимир Мединский подчеркнул, что в проблемных регионах объекты должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, как требовало соглашение о предоставлении субсидий. Также он подчеркнул, что в этих объектах расположатся кинозал, концертный зал, детская комната, библиотека, универсальные зоны и спортивные площадки, а без кабинета директора, по словам министра, можно обойтись.

Добавим, что в ближайшее время еще десять субъектов РФ получат субсидии на строительство подобных домов культуры.


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  • Это ещё нормально, вся сласть впереди...))) (Гость)
    13.05.2017 01:08:50
    +1 -1
  • Видно, карельский Минкульт освоил деньги, а центр забыл построить. (Гость)
    14.05.2017 00:30:12
    +1 -1


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