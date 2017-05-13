Обычная история

Карелия сорвала сроки строительства центра культурного развития

Министр культуры России считает, что из-за вялой работы региональных властей в республике до сих пор не возвели новый объект, хотя деньги давно перечислены.





Федеральное ведомство реализует программу по созданию центров культурного развития в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Центры строятся по принципу софинансирования. Из федерального бюджета на каждый объект выделяют 50% необходимой суммы, но не более 50 миллионов рублей.





Карелия также получила средства на подобный культурный центр. Однако здание до сих пор не построено. Как рассказал министр культуры России, сдачу объектов в рамках федеральной программы задержали Смоленская и Вологодская области, Карачаево-Черкесия, Башкортостан и Карелия, пишет ТАСС





- В этом году эти объекты должны быть сданы. Я назвал сейчас регионы, где стройка затягивается по причине вялой работы со стороны региональных властей. Ибо федеральное финансирование вы давно получили, - сказал министр.





Руководитель ведомства Владимир Мединский подчеркнул, что в проблемных регионах объекты должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, как требовало соглашение о предоставлении субсидий. Также он подчеркнул, что в этих объектах расположатся кинозал, концертный зал, детская комната, библиотека, универсальные зоны и спортивные площадки, а без кабинета директора, по словам министра, можно обойтись.





Добавим, что в ближайшее время еще десять субъектов РФ получат субсидии на строительство подобных домов культуры.





12.05.2017