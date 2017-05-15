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15.05.2017

Общими усилиями

Мэрия ждет от жителей Петрозаводска предложения по программе на День города

Городские власти готовы выслушать идеи жителей по празднованию дня рождения карельской столицы.

Управление культуры и общественных связей администрации Петрозаводска приглашает горожан принять участие в подготовке к Дню города в 2017 году. Жителям карельской столицы предлагают поделиться идеями для праздничной программы.

- Давайте вместе разработаем новые интересные идеи, акции, конкурсы. Пишите или звоните в Оргкомитет праздника, и вместе мы продумаем и обсудим каждое конкретное предложение. Очень хочется, чтобы с каждым годом День города становился все лучше и лучше, чтобы наряду со старыми традициями появлялись новые перспективные начинания. Со своей стороны постараемся поддержать лучшие творческие инициативы горожан. Также приглашаем к сотрудничеству организации, желающие внести свой вклад в призовой фонд праздника. Спонсорам готовы оказать помощь в проведении промо-акций, рекламных проектов и реализации новых, современных идей, - отметили в мэрии.

Предложения принимаются в Управлении культуры и общественных связей администрации Петрозаводска (каб. 519), по электронной почте kultura@petrozavodsk-mo.ru или по телефону 71-33-94. Добавим, что в этом году День города пройдет 24 июня.


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