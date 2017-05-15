15.05.2017
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Петрозаводск вошел в топ-10 лучших мест отдыха на озерах России
Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные курорты на российских озерах.
На озерах России развивается пляжный и активный отдых, круизы и рыбалка. В топ-10 мест для такого отдыха в нашей стране входят Листвянка и Хужир (Байкал), Приозерск (Ладожское озеро), Петрозаводск (Онежское озеро), Казанцево (Чаны), Осташков (Селигер), Славгород (Большое Яровое), Купоярово (Аслыкуль), Белозерск (Белое озеро), Коростынь (Ильмень) и Гдов (Чудское озеро).
Рейтинг составлен сотрудниками аналитического агентства ТурСтат по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.