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15.05.2017

Выбор туристов

Петрозаводск вошел в топ-10 лучших мест отдыха на озерах России

Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные курорты на российских озерах.

На озерах России развивается пляжный и активный отдых, круизы и рыбалка. В топ-10 мест для такого отдыха в нашей стране входят Листвянка и Хужир (Байкал), Приозерск (Ладожское озеро), Петрозаводск (Онежское озеро), Казанцево (Чаны), Осташков (Селигер), Славгород (Большое Яровое), Купоярово (Аслыкуль), Белозерск (Белое озеро), Коростынь (Ильмень) и Гдов (Чудское озеро).

Рейтинг составлен сотрудниками аналитического агентства ТурСтат по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.


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  • на счёт рыбалки - врио обещал лично ловить браконьеров (Гость)
    15.05.2017 21:49:47
    +1 -1
  • Рыбы в Карелии нет,все сетями выловленно (Гость)
    15.05.2017 23:13:43
    +1 1-1
  • А где курорт для любителей экстрима - Сямозеро? (Гость)
    16.05.2017 13:33:14
    +1 -1
  • 16.05.2017 13:33:14
    Габозеро однако.. (Гость)
    16.05.2017 14:06:47
    +1 -1


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