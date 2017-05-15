Внимание, розыск!

Пропавшую девушку-подростка разыскивают в столице Карелии

В Петрозаводске 15-летняя местная жительница почти неделю не возвращается домой.





Правоохранители города разыскивают Еву Нифантьеву 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 мая 2017 года.





На вид девушке 15-16 лет, худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров, прямые волосы окрашены в рыжий цвет.





Была одета в зеленую толстовку с белой надписью, черную кепку и черный шарф, голубые джинсы, темные кроссовки.





Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить сведения по телефонам: 8-911-415-25-87, (814-2) 73-91-54 или 02 (с мобильного 102).





15.05.2017