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15.05.2017

Внимание, розыск!

Пропавшую девушку-подростка разыскивают в столице Карелии

В Петрозаводске 15-летняя местная жительница почти неделю не возвращается домой.

Правоохранители города разыскивают Еву Нифантьеву 2002 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 9 мая 2017 года.

На вид девушке 15-16 лет, худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров, прямые волосы окрашены в рыжий цвет.

Была одета в зеленую толстовку с белой надписью, черную кепку и черный шарф, голубые джинсы, темные кроссовки.

Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить сведения по телефонам: 8-911-415-25-87, (814-2) 73-91-54 или 02 (с мобильного 102).


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  • К Адаму сбегает? (Гость)
    15.05.2017 17:52:12
    +1 -1
  • Да у наркошей на вписке тусуется 100%. Повезло наркошам, симпатичная (Гость)
    16.05.2017 16:18:23
    +1 -1


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