Сядет на скамью подсудимых

Житель Карелии убил возлюбленную и спрятал тело в колодце теплотрассы

В Кемском районе 44-летний местный житель пойдет под суд после того, как до смерти избил сожительницу.





По версии следствия, 23 февраля 2017 года обвиняемый в Кеми, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он избил женщину руками и ногами. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого мужчина на санках вывез из дома тело сожительницы и бросил в колодец теплотрассы.





Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.





15.05.2017