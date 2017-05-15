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15.05.2017

Сядет на скамью подсудимых

Житель Карелии убил возлюбленную и спрятал тело в колодце теплотрассы

В Кемском районе 44-летний местный житель пойдет под суд после того, как до смерти избил сожительницу.

По версии следствия, 23 февраля 2017 года обвиняемый в Кеми, будучи пьяным, поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он избил женщину руками и ногами. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого мужчина на санках вывез из дома тело сожительницы и бросил в колодец теплотрассы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.


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