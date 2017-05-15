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15.05.2017

Останемся без тепла

Отопление в домах Петрозаводска могут отключить 25 мая

Городские власти на конец месяца наметили отключение тепла в квартирах, однако из-за холодной погоды сроки, скорее всего, перенесут.

В мэрии прошло заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода. Его участники обсудили готовность к отключению отопления в карельской столице.
Заместитель председателя комитета ЖКХ – начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова отметила, что ориентировочная дата отключения – 25 мая.

- Все зависит от погоды. Если не установятся устойчивые положительные температуры, то возможен перенос отключения отопления на более позднее время. На заседании прозвучали предложения от ресурсоснабжающих организаций о переносе сроков на 29 мая, чтобы была возможность оперативно устранить все неполадки, которые могут возникнуть. Такой вариант мы будем предлагать Министерству строительства, ЖКХ и энергетики республики, - отметила Юлия Мизинкова.

Также она обратила внимание участников заседания на необходимость оперативно устранить разрытия на городских дорогах, газонах, в парках. По ее словам, в первую очередь надо привести в порядок центральные и видовые места города.

К слову, администрацией Петрозаводска разрабатывается новый порядок по предоставлению муниципальной услуги на выдачу разрешений на земельные работы. В нем предусмотрено сокращение сроков по устранению разрытий после проведения аварийных работ, а также наказание за их нарушение.


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  • Как только смогли ДОДУМАТЬСЯ В МЕРИИ так быстро устранять разрытые места??? Это истина!!! После всяких раскопок незамедлительно приводить в порядок участок. евсей (Гость)
    15.05.2017 18:48:18
    +1 -1
  • нахрена это  отопление окружающего пространства.у меня двери открыты. дышать нечем. вовик (Гость)
    15.05.2017 19:27:52
    +1 -1
  • Ждём*с настоящих перемен...
    Опять вы правду написали.... обыватель (Гость)
    16.05.2017 14:10:18
    +1 -1


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