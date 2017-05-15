Останемся без тепла

Отопление в домах Петрозаводска могут отключить 25 мая

Городские власти на конец месяца наметили отключение тепла в квартирах, однако из-за холодной погоды сроки, скорее всего, перенесут.





В мэрии прошло заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода. Его участники обсудили готовность к отключению отопления в карельской столице.

Заместитель председателя комитета ЖКХ – начальник управления городского хозяйства и транспорта Юлия Мизинкова отметила, что ориентировочная дата отключения – 25 мая.





- Все зависит от погоды. Если не установятся устойчивые положительные температуры, то возможен перенос отключения отопления на более позднее время. На заседании прозвучали предложения от ресурсоснабжающих организаций о переносе сроков на 29 мая, чтобы была возможность оперативно устранить все неполадки, которые могут возникнуть. Такой вариант мы будем предлагать Министерству строительства, ЖКХ и энергетики республики, - отметила Юлия Мизинкова.





Также она обратила внимание участников заседания на необходимость оперативно устранить разрытия на городских дорогах, газонах, в парках. По ее словам, в первую очередь надо привести в порядок центральные и видовые места города.





К слову, администрацией Петрозаводска разрабатывается новый порядок по предоставлению муниципальной услуги на выдачу разрешений на земельные работы. В нем предусмотрено сокращение сроков по устранению разрытий после проведения аварийных работ, а также наказание за их нарушение.





15.05.2017