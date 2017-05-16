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16.05.2017

Внимание, розыск!

Молодой человек в Петрозаводске пропал без вести

Полиция карельской столицы занимается поисками местного жителя, который ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители города разыскивают без вести пропавшего Михаила Сергеевича Петрова 1989 года рождения. 8 мая 2017 года он ушел из дома по улице Луначарского, и до сих пор его местонахождение не установлено.

На вид молодому человеку 28 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, голубые глаза, вьющиеся светло-русые волосы.

Был одет в черную шапку, черную кожаную куртку с меховым воротником, черные джинсы, черные зимние ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).


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