Внимание, розыск!

Молодой человек в Петрозаводске пропал без вести

Полиция карельской столицы занимается поисками местного жителя, который ушел из дома и не вернулся.





Правоохранители города разыскивают без вести пропавшего Михаила Сергеевича Петрова 1989 года рождения. 8 мая 2017 года он ушел из дома по улице Луначарского, и до сих пор его местонахождение не установлено.





На вид молодому человеку 28 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, голубые глаза, вьющиеся светло-русые волосы.





Был одет в черную шапку, черную кожаную куртку с меховым воротником, черные джинсы, черные зимние ботинки.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(8142) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).





16.05.2017